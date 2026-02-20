#Референдум-2026
Общество

Ситуация тревожная: в Казахстане растет заболеваемость корью

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:38 Фото: akorda.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова 20 февраля 2026 года на брифинге в СЦК рассказала о текущей эпидемиологической ситуации по кори и динамике распространения заболевания в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что ситуация по кори продолжает оставаться тревожной.

"По данным ВОЗ, в мире в 2025 году зарегистрировано 247 тыс. случаев кори. В стране на фоне отказа от вакцинации растет заболеваемость корью. В РК заболеваемость корью в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась в 6,8 раза, но ситуация полностью еще не стабилизировалась: с ноября 2025 года зарегистрирован рост заболеваемости, и в январе-феврале 2026 года динамика продолжается. Зарегистрировано 208 случаев. Всего с начала года по стране зарегистрировано 3 343 случая, уровень заболеваемости – 16,4", – сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, в девяти регионах страны наблюдается рост заболеваемости корью – в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытауской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской и Актюбинской областях.

Она также рассказала, что 72% заболевших – дети до 5 лет.

Ранее были названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
