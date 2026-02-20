#Референдум-2026
Общество

Названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний

Маска, Казахстан, болезни , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова 20 февраля 2026 года на брифинге в СЦК объяснила, от чего зависит распространение инфекций в стране и где чаще фиксируются природно-очаговые заболевания, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, если взять многолетнюю динамику именно вакциноуправляемых инфекций, то регистрация возможна во всех регионах.

"Это зависит от уровня охвата вакцинацией детей целевых групп. Если уровень охвата снижается, то регистрация будет повсеместная. В основном, в одних и тех же регионах регистрируются природно-очаговые инфекции, связанные с наличием природных очагов клещевого энцефалита. К таким регионам относятся Восточно-Казахстанская область, Алматы, Алматинская область, Северо-Казахстанская область и отдельные районы Акмолинской области", – сказала спикер.

Она также сообщила, что природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в четырех регионах – Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. Регистрация заболевания осуществляется преимущественно в этих регионах и носит сезонный характер.

9 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане усилили контроль на границе. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Ошибка в тексте: