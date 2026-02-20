О слабом контроле за поставками обуви рассказала оператор маркировки товаров

Генеральный директор ТОО "Центр развития цифровой экономики" Бикеш Курмангалиева рассказала о специфике маркировки обуви в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Центр является оператором маркировки товаров в Казахстане.

"Обувь разрешили маркировать на собственных складах, до ввода в оборот. Тем не менее обувь в этом смысле несильно продвинулась по маркировке. Поэтому с обувью еще идет процесс улучшения контроля и администрирования. Для этих целей, по замечаниям Высшей аудиторской палаты, администрирование маркировки обуви передано от Министерства промышленности и строительства Министерству финансов", – сообщила Курмангалиева.

Она также отметила, что 97% обуви в стране – это импорт.

"У нас мизерное отечественное производство. Поэтому Минпром не может даже найти тех, кто это завозит, потому что они не подчиняются никак, неподконтрольны. Поэтому сейчас администрированием ввоза маркированной обуви будет заниматься Минфин", – объяснила спикер.

