#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Общество

О слабом контроле за поставками обуви рассказала оператор маркировки товаров

ботинки, обувь, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:39 Фото: pixabay
Генеральный директор ТОО "Центр развития цифровой экономики" Бикеш Курмангалиева рассказала о специфике маркировки обуви в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Центр является оператором маркировки товаров в Казахстане.

"Обувь разрешили маркировать на собственных складах, до ввода в оборот. Тем не менее обувь в этом смысле несильно продвинулась по маркировке. Поэтому с обувью еще идет процесс улучшения контроля и администрирования. Для этих целей, по замечаниям Высшей аудиторской палаты, администрирование маркировки обуви передано от Министерства промышленности и строительства Министерству финансов", – сообщила Курмангалиева.

Она также отметила, что 97% обуви в стране – это импорт.

"У нас мизерное отечественное производство. Поэтому Минпром не может даже найти тех, кто это завозит, потому что они не подчиняются никак, неподконтрольны. Поэтому сейчас администрированием ввоза маркированной обуви будет заниматься Минфин", – объяснила спикер.

В январе мы писали, что в Казахстане вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Повлияет ли цифровая маркировка на удорожание обуви
12:58, 29 марта 2023
Повлияет ли цифровая маркировка на удорожание обуви
Как маркировка обуви в Казахстане отразилась на поступлении налогов
12:47, 28 марта 2025
Как маркировка обуви в Казахстане отразилась на поступлении налогов
Главное к утру: Токаев в Анкаре, маркировка обуви по новым правилам, паводки
07:58, 16 марта 2023
Главное к утру: Токаев в Анкаре, маркировка обуви по новым правилам, паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Сегодня
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Сегодня
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Сегодня
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Тарасова принизила феноменальную победу Шайдорова на Олимпиаде: досталось всем фигуристам
11:49, Сегодня
Тарасова принизила феноменальную победу Шайдорова на Олимпиаде: досталось всем фигуристам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: