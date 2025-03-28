Как маркировка обуви в Казахстане отразилась на поступлении налогов

Руководитель проекта по маркировке товаров легкой промышленности Единого оператора "Казахтелеком" Ерлан Карабаев 28 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в стране с ноября 2021 года промаркировано более 130 млн пар обуви, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что наблюдается увеличение налоговых поступлений на 300%, с 8 млрд до 25 млрд тенге. В системе маркировки на сегодняшний день зарегистрировано более 4,5 тыс. продавцов обувных товаров, что свидетельствует о высокой доле участия бизнеса именно в этом проекте.

"Пилотный проект по маркировке товаров легкой промышленности и текстильной продукции проведен с 15 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года", – напомнил Ерлан Карабаев.

Председатель правления Национального объединения предприятий легкой промышленности Qaz Textile Industry Гульмира Уахитова отметила, что механизм маркировки защищает казахстанских потребителей от некачественной и контрафактной продукции, заставляет производителей работать официально.

"Если вы придете на рынок, то вы увидите, что кроме номера размера нет никакой информации. Из чего сделано? Где произведено? Кому претензии по качеству предъявлять? Какой завод выпустил? Потребитель имеет право понимать, с какой продукцией сталкивается. Второе – это обеление рынка. У нас импортная продукция, поступающая в торговые сети, дешевле, чем аналоги той же продукции за рубежом. Это просто невозможно, потому что за рубежом это все реализуется, естественно, в белую, прозрачным способом, платятся все налоги, пошлины и так далее. К нам же такой товар попадает серым импортом. Отечественный производитель не может конкурировать", – пояснила она.

Эксперт считает, что введение запрета на немаркированную продукцию могло бы поддержать казахстанскую экономику. Сейчас местные производители настолько зарегулированы внутренними документами, что находятся в неравных условиях с импортными компаниями. И в целом введение маркировки обуви положительно повлияло на налогообложение.

По данным Министерства промышленности и строительства, в 2024 году объем рынка легкой промышленности страны составил 4,3 млрд долларов. Примерная доля отечественных производителей – 6%. В прошлом году объем производства легкой промышленности равен порядка 212 млрд тенге. В отрасли занято 28 тыс. человек.

Что изменилось в правилах маркировки обуви, можно прочитать здесь.