В Казахстане временно перестали маркировать меховые изделия

Генеральный директор ТОО "Центр развития цифровой экономики" Бикеш Курмангалиева 20 февраля 2026 года сообщила о приостановке маркировки меховых изделий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, это связано с обновлением технологий.

"По меховым изделиям приостановлена маркировка. Меховые изделия раньше маркировались, но это была первая пилотная маркировка, которая была введена в ЕАЭС. Эту метку можно было отдельно помещать. И в магазинах эти метки отдельно вывешивали, а шубы отдельно. Шубу продавали, а метку оставляли. Это была дискредитация маркировки", – объяснила Курмангалиева.

Поэтому, как пояснила спикер, в ЕАЭС было предложено маркировать шубы как обычный легпром.

"То есть вшивать во внутреннюю этикетку самого изделия, чтобы ее нельзя было оторвать от изделия. Поэтому сейчас меняется технология, но пока шубы не маркируются. Шубы вместе с легпромом теперь будут, на следующий год", – добавила Курмангалиева.

