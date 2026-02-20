Как действует карантин при кори в казахстанских учебных заведениях

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова 20 февраля 2026 года на брифинге разъяснила порядок введения ограничительных мер в школах и детских садах при выявлении случаев кори, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будет ли введен карантин в школах и детских садах в связи со вспышкой кори.

"По каждому случаю заболеваемости кори в организованных коллективах в обязательном порядке в регионах проводятся противоэпидемические мероприятия с принятием ограничительных мер. То есть на период 21 дня с момента последней регистрации случаев кори проводится работа – это медицинское наблюдение за контактами. В этот период не разрешается принимать в детские сады и школы тех детей, которые ранее не посещали", – ответила Сархат Бейсенова.

По ее словам, отстранение идет непривитых детей для того, чтобы эти дети в дальнейшем не заболели.

"Проверяется именно охват вакцинации в этих организованных коллективах. Если есть дети или взрослые до 30 лет, у которых нет вакцинации или нет данных о вакцинации, то в течение 72 часов, то есть трех дней, с момента последнего контакта медицинские организации проводят вакцинацию непривитых детей. Ограничения проводятся, естественно, и по проведению массовых мероприятий в этих организованных коллективах", – дополнила она.

Ранее стало известно, что в Казахстане растет заболеваемость корью.