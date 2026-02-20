Курс доллара резко вырос на торгах 20 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,66 тенге, поднявшись сразу на 4,89 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,44 тенге (+0,07).
Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,9-497,4 тенге, евро – по 580,9-585,6 тенге, рубли – по 6,38-6,49.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,25%, до 71,48 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,26%, до 66,23 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 февраля, можно здесь.