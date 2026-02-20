Курс доллара резко вырос на торгах 20 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,66 тенге, поднявшись сразу на 4,89 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,44 тенге (+0,07).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,9-497,4 тенге, евро – по 580,9-585,6 тенге, рубли – по 6,38-6,49.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,25%, до 71,48 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,26%, до 66,23 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге.

