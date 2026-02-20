#Референдум-2026
Финансы

Курс доллара резко вырос на торгах 20 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,66 тенге, поднявшись сразу на 4,89 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,44 тенге (+0,07).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,9-497,4 тенге, евро – по 580,9-585,6 тенге, рубли – по 6,38-6,49.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,25%, до 71,48 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,26%, до 66,23 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: