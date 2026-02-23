Конституционная реформа усиливает доверие к Казахстану – эксперт

На фоне обсуждения проекта новой Конституции и институциональных преобразований в РК, а также референдумной логики легитимации ключевых изменений для внешних партнеров и инвесторов становится важным не только содержание реформ, но и их "исполнительная архитектура", сообщает Zakon.kz.

Многие задаются вопросом: насколько новые правила будут устойчивыми, предсказуемыми и защищенными от ситуативных разворотов. В этом контексте конституционная реформа воспринимается как способ снизить регуляторную неопределенность и укрепить доверие к тому, что заявленные принципы будут работать на практике. О том, как обновление внутренних институтов усиливает внешнюю предсказуемость Казахстана и почему это критично в условиях региональной турбулентности, рассказал в беседе с корреспондентом издания декан факультета гуманитарных и социальных наук Университета Бахрия (Bahria University) в Исламабаде Адам Саудов.

– На фоне обсуждения проекта новой Конституции и референдума: почему ставка Казахстана на прозрачные правила для бизнеса работает лучше, чем ситуативные решения?

– Для инвесторов решающим является не разовый пакет стимулов, а качество ожиданий: стабильность регулирования, единообразие административной практики и исполнимость договоренностей. Ситуативные меры могут дать быстрый эффект, но не формируют доверие, если бизнес видит риск пересмотра правил или непредсказуемого применения норм. В итоге краткосрочная выгода часто уступает месту долгосрочной неопределенности.

Поэтому логика, к которой стремится Казахстан, выглядит более убедительно именно в период конституционных изменений. Если обновление правил закрепляется институционально и получает общественную легитимацию через широкое обсуждение и формат референдума, то уменьшается ощущение временности курса. В этом смысле политика Казахстана выигрывает у тактики разовых решений: она делает ставку на предсказуемость процедур и устойчивость практики, а значит, расширяет горизонт планирования. Для крупных проектов это превращается в конкретное преимущество: риски ниже, условия понятнее, а структуру сделок проще согласовать и сопровождать.

– Как вы объясняете логику Казахстана, когда дипломатия вшита в экономические инструменты и проекты, и почему это особенно важно именно в контексте конституционной реформы и референдума?

– Казахстан выстраивает внешние отношения как экономическое государствование: дипломатия здесь не параллельна экономике, а сразу переводит политические контакты в контуры сотрудничества – инвестиции, совместные проекты, логистику, дорожные карты, стандарты и механизмы сопровождения. Это снижает разрыв между сигналом и действием: переговоры высокого уровня получают практическое продолжение в инструментах, которые можно измерять и реализовывать.

На фоне конституционных преобразований и возможного референдума эта модель считывается особенно четко: партнерам важна не только политическая воля, но и способность государства удерживать курс институционально, независимо от краткосрочной конъюнктуры. Когда отношения "якорятся" в проектах и процедурах, они становятся устойчивее. Важную роль играет и управленческая логика президента Касым-Жомарта Токаева: акцент на точности, последовательности и доведении договоренностей до механики исполнения повышает доверие к предсказуемости Казахстана, особенно в период пересборки внутренних правил.

– Почему стиль руководства президента Токаева делает переговоры и внешние договоренности более исполнимыми в период пересборки институтов?

– Эффективность переговоров определяется управленческой технологией: насколько четко задана повестка, как она превращается в реализацию и как фиксируется результат. Президент Токаев, как опытный дипломат, демонстрирует акцент на точности формулировок и последовательности шагов – логика "повестка – реализация – результат" снижает риск декларативности и повышает вероятность исполнения договоренностей.

В контексте конституционной реформы это важно вдвойне. Когда внутренние правила обновляются и институциональная архитектура обсуждается публично, возрастает запрос на дисциплину координации и предсказуемость исполнения. Для партнеров это сигнал, что страна не "переписывает правила на ходу", а выстраивает управляемый процесс. И если внешние договоренности опираются на такую управленческую дисциплину, доверие усиливается: Казахстан воспринимается как государство, способное не только объявлять приоритеты, но и стабильно "доводить до земли" принятые решения.

– Как вы оцениваете диалог на высшем уровне как инструмент доверия, если внутри страны идет обсуждение проекта новой Конституции и референдума, а вокруг сохраняется региональная турбулентность?

– В условиях турбулентности главный дефицит – предсказуемость. Поэтому верхнеуровневый диалог работает как механизм снижения неопределенности: он дает партнерам понятные сигналы, поддерживает устойчивые каналы коммуникации и формирует ощущение управляемости отношений. В такой среде важна не только частота контактов, но и их способность стабилизировать ожидания.

Когда параллельно идет конституционная модернизация и обсуждение в общественном, в том числе референдумном контуре, появляется дополнительный внутренний слой устойчивости: курс закрепляется не ситуативно, а через правила и институты. Положительная сторона политики Казахстана здесь в том, что она делает ставку на процесс и процедуры, а не на эмоциональные реакции. Для внешних игроков это означает меньше риска внезапных разворотов и больше оснований воспринимать Казахстан как последовательного партнера, который предпочитает устойчивость и рабочую коммуникацию.

– Как Казахстану удается сохранять многовекторность устойчивой, не скатываясь в конфронтацию, и какое значение это имеет в период институциональных изменений?

– Устойчивость многовекторности Казахстана опирается на функциональный подход: вместо идеологических блоков – прагматика сфер, где возможны взаимные выгоды. Такая модель дает гибкость, когда внешняя среда поляризуется, и позволяет удерживать взаимодействие в рабочих форматах, не превращая политику в конфликтную риторику.

В период конституционной реформы особенно важно, чтобы внешняя линия оставалась управляемой и предсказуемой – без резких риторических разворотов. Здесь значим подход президента Токаева, ориентированный на сдержанность и последовательность: он помогает удерживать баланс интересов и сохранять контур доверия с разными партнерами. В результате Казахстан воспринимается как прагматичный игрок, который управляет рисками и предпочитает конструктивный процесс, а не импульсивные решения. Это усиливает доверие и делает многовекторность устойчивым курсом, а не ситуативной тактикой.

– Почему Казахстан делает акцент на "мягкой инфраструктуре доверия" и как это связано с конституционной реформой и референдумной логикой?

– Долгосрочные партнерства держатся не только на контрактах: им нужен человеческий слой доверия. Образование, культура и гуманитарные обмены снижают барьеры, закрепляют устойчивые связи и делают взаимодействие менее уязвимым к политическим колебаниям. Это та самая "мягкая инфраструктура доверия", которая работает медленно, но создает прочную основу для устойчивых проектов.

В период обсуждения новой Конституции и референдума такой акцент выглядит особенно прагматично. Потому что внутреннее обновление правил и внешняя работа с доверительными связями дополняют друг друга. Положительно в политике Казахстана то, что она инвестирует в устойчивость отношений не только через экономические механизмы, но и через долгую гуманитарную связанность. Для партнеров это сигнал, что предсказуемость строится комплексно: через институты, процедуры и социальные каналы доверия, которые помогают удерживать сотрудничество на длинной дистанции.