Политика

Эксперты в Алматы поддержали Конституционную реформу

Конституционная реформа, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:45 Фото: акимат города Алматы
В Доме дружбы прошла экспертная встреча, посвященная обсуждению конституционных реформ, проводимых в Казахстане, а также актуальных вопросов внутренней политики и развития Алматы.

В диалоге приняли участие специалисты в области социологии и политологии, представители академической среды, а также заместитель акима города Абзал Нукенов.

Участники обменялись мнениями по ключевым направлениям развития города, роли науки и аналитики в принятии управленческих решений, а также возможностям взаимодействия экспертного сообщества и органов управления.

В центре внимания были вопросы образования и науки, поддержки молодых исследователей, развития городской инфраструктуры и взаимодействия науки и практики в интересах города.

В ходе обсуждения эксперты выразили поддержку Конституционной реформе, проводимой в стране. Участники встречи отметили значимость проекта новой Конституции Республики Казахстан для дальнейшего устойчивого развития страны.

Ключевыми ориентирами нового Основного закона названы образование и наука, культура и инновации, а также принципы справедливости, закона и порядка, бережного отношения к природе.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем экспертно-аналитическом сопровождении и совместной работе по актуальным направлениям развития.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
