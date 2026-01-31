Текущая Конституционная реформа в РК фундаментально обновит юридическую основу госустройства – эксперт

Казахстанский эксперт выразила мнение по концептуальным изменениям Основного закона РК. Основные положения проекта новой Конституции презентовали 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как считает директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК, доктор философии (PhD) Куралай Садыкова, сегодняшняя масштабная Конституционная реформа, безусловно, направлена на глубокую трансформацию системы государственного устройства.

"Изменение и дополнение 84% текста закономерно предполагает принятие новой Конституции и с позиций доктрины конституционализма соответствуют как материальному, так и формальному пониманию сущности общественного договора", – сказала глава института.

Вместе с тем, по словам эксперта, к числу предполагаемых концептуальных изменений относятся обновление преамбулы и добавление новых разделов Основного закона, расширение прав и свобод граждан, а также институциональные инновации, включая учреждение Народного совета в качестве консультативного органа и усиление статуса Конституционного суда как независимого органа конституционного контроля.

"На мой взгляд, конституционные новеллы институционально укрепляют элементы Good Governance – системы принципов управления, ориентированных на развитие эффективных институтов государства и общества. Важной частью конституционных преобразований являются укрепление правового порядка, повышение транспарентности и подотчетности государственных институтов, а также расширение участия граждан в политических процессах посредством обновленной законодательной архитектуры". Куралай Садыкова

В новом проекте Конституции ключевым остается признание человека и его прав в качестве высшей ценности государства, что отражает ориентацию на человекоцентричность управления, добавила спикер.

"Текущая Конституционная реформа в Казахстане фундаментально обновляет юридическую основу государственного устройства. К ней относятся укрепление прав и свобод человека и гражданина как высшей, абсолютной и незыблемой конституционной ценности, расширение юридической защиты личности, повышение прозрачности и подотчетности власти, а также создание механизмов для постоянного диалога между государственными институтами и гражданским обществом", – заключила Куралай Садыкова.

Ранее, выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев затронул тему грядущих изменений в Конституцию. Глава государства подчеркнул, что любые изменения в Конституцию должны вноситься через референдум.