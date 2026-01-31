Текущая Конституционная реформа в РК фундаментально обновит юридическую основу госустройства – эксперт
Как считает директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК, доктор философии (PhD) Куралай Садыкова, сегодняшняя масштабная Конституционная реформа, безусловно, направлена на глубокую трансформацию системы государственного устройства.
"Изменение и дополнение 84% текста закономерно предполагает принятие новой Конституции и с позиций доктрины конституционализма соответствуют как материальному, так и формальному пониманию сущности общественного договора", – сказала глава института.
Вместе с тем, по словам эксперта, к числу предполагаемых концептуальных изменений относятся обновление преамбулы и добавление новых разделов Основного закона, расширение прав и свобод граждан, а также институциональные инновации, включая учреждение Народного совета в качестве консультативного органа и усиление статуса Конституционного суда как независимого органа конституционного контроля.
"На мой взгляд, конституционные новеллы институционально укрепляют элементы Good Governance – системы принципов управления, ориентированных на развитие эффективных институтов государства и общества. Важной частью конституционных преобразований являются укрепление правового порядка, повышение транспарентности и подотчетности государственных институтов, а также расширение участия граждан в политических процессах посредством обновленной законодательной архитектуры".Куралай Садыкова
В новом проекте Конституции ключевым остается признание человека и его прав в качестве высшей ценности государства, что отражает ориентацию на человекоцентричность управления, добавила спикер.
"Текущая Конституционная реформа в Казахстане фундаментально обновляет юридическую основу государственного устройства. К ней относятся укрепление прав и свобод человека и гражданина как высшей, абсолютной и незыблемой конституционной ценности, расширение юридической защиты личности, повышение прозрачности и подотчетности власти, а также создание механизмов для постоянного диалога между государственными институтами и гражданским обществом", – заключила Куралай Садыкова.
Ранее, выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев затронул тему грядущих изменений в Конституцию. Глава государства подчеркнул, что любые изменения в Конституцию должны вноситься через референдум.