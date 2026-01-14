Сильные морозы до -40°С идут в Казахстан

С 15 по 17 января 2026 года на большей части территории Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Так, согласно распространенному релизу, в ближайшие дни погоду страны будет формировать антициклон, сместившийся из районов Новой Земли, который понизит температуру воздуха по всей территории республики.

К примеру, 15 января в северных, восточных областях столбики термометров в ночные часы опустятся до -30-40°С, в южных регионах температура воздуха в ночные часы понизится до -5-13°С, а в юго-восточных областях – до -8-17°С, в горных районах – до -20-25°С.

Далее сказано, что на юге Казахстана 15-16 января ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега, с низовой метелью и гололедными явлениями.

Уже 16-17 января на юго-востоке страны прогнозируются сильный снег, низовая метель, туман, гололед.

Буквально вчера, 13 января, мы рассказали, что в Алматы в середине января цветут подснежники и проснулись насекомые. Кадрами и впечатлениями активно делятся жители города в социальных сетях.