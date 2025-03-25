Сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан

Большая часть территории Казахстана в предстоящую среду, 26 марта 2025 года, будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Это следует из информации, предоставленной в РГП "Казгидромет".

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге – сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе погоды на завтра.

Также сообщается, что в Казахстане ожидается туман, на западе, юге, востоке – усиление ветра, на юге – пыльная буря.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло. Подробнее о погоде на три дня в Астане и Шымкенте можете узнать по ссылке.