Новая уловка мошенников: звонок с прежней работы стоил казахстанке 2 млн тенге

Интернет-мошенники придумывают все новые уловки. Они становятся особенно изобретательными, если располагают персональными данными человека, сообщает Zakon.kz.

Пример новой уловки 23 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области. 59-летней жительнице Петропавловска позвонили якобы с прежнего места работы и сообщили, что юрист отдела кадров зачем-то забрал ее личное дело. Услужливо скинули номер "юриста", чтобы женщина могла "все узнать".

"Юрист" сообщил, якобы она попала в группу риска по интернет-мошенничеству, и попросил ответить на звонок "специалиста из правоохранительного органа", тот – ответить "менеджеру из банка". С каждым следующим собеседником уровень "опасности" рос. В итоге горожанку убедили, что якобы некие преступники пытаются взломать ее банковский аккаунт, и чтобы спасти средства, нужно снять их и положить на "безопасный счет". Женщина выполнила инструкции аферистов и перечислила им все свои сбережения в сумме свыше 2 миллионов тенге. К счастью, до оформления "зеркальных кредитов" – любимого приема кибермошенников – дело не дошло: потерпевшая поняла, что попала в сети обмана", – рассказали в полиции.

Стражи порядка просят помнить: официальные лица не совершают подобных звонков. Если требуется участие человека в досудебном расследовании, сотрудники правоохранительных органов вызывают его повесткой, а не разглашают сведения о следственных действиях по телефону. Любую информацию, касающуюся финансов, необходимо проверять по официальным каналам.

В январе в СКО зарегистрировано 33 факта интернет-мошенничества. Среди потерпевших – пенсионеры, учителя, безработные, рабочие, медики, госслужащие. Практически все ранее слышали об опасности интернет-мошенничества и все же доверились аферистам.

В Акмолинской области ранее жертвой крупного интернет-мошенничества стала преподаватель одного из высших учебных заведений. После звонка от якобы юриста она оформила кредиты в двух банках и перевела мошенникам более 7,6 млн тенге.