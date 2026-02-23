#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Общество

Новая уловка мошенников: звонок с прежней работы стоил казахстанке 2 млн тенге

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:31 Фото: Zakon.kz
Интернет-мошенники придумывают все новые уловки. Они становятся особенно изобретательными, если располагают персональными данными человека, сообщает Zakon.kz.

Пример новой уловки 23 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области. 59-летней жительнице Петропавловска позвонили якобы с прежнего места работы и сообщили, что юрист отдела кадров зачем-то забрал ее личное дело. Услужливо скинули номер "юриста", чтобы женщина могла "все узнать".

"Юрист" сообщил, якобы она попала в группу риска по интернет-мошенничеству, и попросил ответить на звонок "специалиста из правоохранительного органа", тот – ответить "менеджеру из банка". С каждым следующим собеседником уровень "опасности" рос. В итоге горожанку убедили, что якобы некие преступники пытаются взломать ее банковский аккаунт, и чтобы спасти средства, нужно снять их и положить на "безопасный счет". Женщина выполнила инструкции аферистов и перечислила им все свои сбережения в сумме свыше 2 миллионов тенге. К счастью, до оформления "зеркальных кредитов" – любимого приема кибермошенников – дело не дошло: потерпевшая поняла, что попала в сети обмана", – рассказали в полиции.

Стражи порядка просят помнить: официальные лица не совершают подобных звонков. Если требуется участие человека в досудебном расследовании, сотрудники правоохранительных органов вызывают его повесткой, а не разглашают сведения о следственных действиях по телефону. Любую информацию, касающуюся финансов, необходимо проверять по официальным каналам.

В январе в СКО зарегистрировано 33 факта интернет-мошенничества. Среди потерпевших – пенсионеры, учителя, безработные, рабочие, медики, госслужащие. Практически все ранее слышали об опасности интернет-мошенничества и все же доверились аферистам.

В Акмолинской области ранее жертвой крупного интернет-мошенничества стала преподаватель одного из высших учебных заведений. После звонка от якобы юриста она оформила кредиты в двух банках и перевела мошенникам более 7,6 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Более 2 млн тенге взыскала жительница Шымкента за некачественный протез
21:52, 23 февраля 2026
Более 2 млн тенге взыскала жительница Шымкента за некачественный протез
О новой уловке мошенников предупредили казахстанцев
17:00, 17 февраля 2026
О новой уловке мошенников предупредили казахстанцев
Звонок в WhatsApp стоил казахстанке 1,8 млн тенге
09:25, 03 февраля 2026
Звонок в WhatsApp стоил казахстанке 1,8 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: