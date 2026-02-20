Преподаватель одного из вузов набрала кредитов на миллионы тенге и отдала их мошенникам

В Акмолинской области расследуется факт крупного интернет-мошенничества, жертвой которого стала преподаватель одного из высших учебных заведений Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 20 февраля в Департаменте полиции региона, заявление от потерпевшей поступило 19 февраля. По ее словам, в начале месяца ей позвонил неизвестный, представившийся юристом учебного заведения. Он сообщил, что ее личным делом якобы заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и в ближайшее время свяжутся с ней.

Спустя некоторое время женщине начали поступать звонки от неизвестных лиц, действовавших по распространенной схеме телефонного мошенничества. Под предлогом проверки и "обеспечения безопасности средств" злоумышленники убедили ее строго следовать инструкциям и не сообщать о происходящем третьим лицам.

Не перепроверив полученную информацию, преподаватель оформила кредиты в двух банках, а также сдала золотые изделия в ломбард. Полученные денежные средства она перевела на счета, указанные мошенниками. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7,6 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время киберполицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники банков и государственных органов не требуют оформления кредитов или перевода средств на так называемые "безопасные счета". При поступлении звонков от лиц, представляющихся юристами, сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, следует немедленно прекратить разговор и не сообщать коды из SMS, реквизиты банковских карт и персональные данные.

Особое внимание следует обращать на просьбы сохранить разговор в тайне – это один из ключевых признаков мошенничества.

