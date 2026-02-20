#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Общество

Преподаватель одного из вузов набрала кредитов на миллионы тенге и отдала их мошенникам

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 18:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области расследуется факт крупного интернет-мошенничества, жертвой которого стала преподаватель одного из высших учебных заведений Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 20 февраля в Департаменте полиции региона, заявление от потерпевшей поступило 19 февраля. По ее словам, в начале месяца ей позвонил неизвестный, представившийся юристом учебного заведения. Он сообщил, что ее личным делом якобы заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и в ближайшее время свяжутся с ней.

Спустя некоторое время женщине начали поступать звонки от неизвестных лиц, действовавших по распространенной схеме телефонного мошенничества. Под предлогом проверки и "обеспечения безопасности средств" злоумышленники убедили ее строго следовать инструкциям и не сообщать о происходящем третьим лицам.

Не перепроверив полученную информацию, преподаватель оформила кредиты в двух банках, а также сдала золотые изделия в ломбард. Полученные денежные средства она перевела на счета, указанные мошенниками. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7,6 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время киберполицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники банков и государственных органов не требуют оформления кредитов или перевода средств на так называемые "безопасные счета". При поступлении звонков от лиц, представляющихся юристами, сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, следует немедленно прекратить разговор и не сообщать коды из SMS, реквизиты банковских карт и персональные данные.

Особое внимание следует обращать на просьбы сохранить разговор в тайне – это один из ключевых признаков мошенничества.

Ранее стало известно, что новая ловушка появилась у мошенников в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку
12:25, 28 декабря 2024
Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске
00:36, 12 января 2026
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске
Жители Акмолинской области за день отдали мошенникам девять миллионов тенге
23:41, 06 сентября 2023
Жители Акмолинской области за день отдали мошенникам девять миллионов тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Сегодня
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Сегодня
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
Конор Макгрегор объявил о своём возвращении в октагон
17:47, Сегодня
Конор Макгрегор объявил о своём возвращении в октагон
"Сломавшему" карьеру Рахмонову бойцу предрекли печальный исход в бою с Махачевым
17:26, Сегодня
"Сломавшему" карьеру Рахмонову бойцу предрекли печальный исход в бою с Махачевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: