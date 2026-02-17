#Референдум-2026
Общество

О новой уловке мошенников предупредили казахстанцев

мужчина фотографирует, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:00 Фото: pixabay
Департамент полиции Жамбылской области предупредил о том, что в отношении пенсионеров мошенники стали применять новую уловку, сообщает Zakon.kz.

И случаи участились.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками акимата и обещая социальную помощь (продукты питания), фотографируют пожилых людей якобы для отчета. А на самом деле проходят верификацию, то есть "Face ID" – биометрическую аудентификацию. В дальнейшем оформляют кредит и снимают денежные средства", – говорится в распространенном 17 февраля 2026 года сообщении.

Казахстанцев просят быть бдительными, предупредить пожилых родственников о возможных схемах обмана и не соглашаться на фотографирование неизвестными лицами. При подозрении на мошенничество необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

И еще об одной новой уловке предупредили казахстанцев 13 февраля – им звонят якобы из АФМ и сообщают, что они попали в список помощников дропперов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
