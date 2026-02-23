#Референдум-2026
Общество

В Балхаше демонтируют обрушившийся подъезд пятиэтажки: судьбу дома решит экспертиза

Балхаш, демонтаж обрушившегося подъезда, аварийный подъезд, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:42 Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева
В Балхаше продолжаются работы по демонтажу обрушившегося подъезда дома №10 по улице Караменде би. Жильцы эвакуированы, здание ограждено и отключено от коммуникаций, а дальнейшая судьба пятиэтажки будет определена после технической экспертизы, сообщает Zakon.kz.

После обрушения из дома №10 по улице Караменде би эвакуировали 120 человек. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация местного характера. По информации властей, жильцам предоставили временное жилье, некоторые разместились у родственников. Они все еще не могут вернуться в свои квартиры. Будут ли дальше люди жить в этом доме, покажет экспертиза.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

На данный момент идет демонтаж обрушившегося подъезда. Для проведения этих работ был заключен договор с подрядной организацией. Она же будет заниматься укреплением здания, чтобы избежать повторения ситуации. Также проводится обследование пятиэтажки, после которого специалисты предоставят заключение о дальнейшей эксплуатации здания.

Ранее 19 февраля около 8 часов утра в Балхаше обрушился последний, пятый подъезд пятиэтажного жилого дома. В 2025 году он был признан аварийным. Жильцов 11 квартир расселили. Шесть семей в соответствии с действующим законодательством были обеспечены крышей над головой, еще у пяти имеется другое жилье.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

После официального заключения об аварийности подъезда недвижимость должны были передать в коммунальную собственность. После разработать проектно-сметную документацию и выделить деньги из бюджета на демонтаж. Однако процедуру пришлось приостановить, так как владельцы пяти квартир отказались передать свое жилье государству. Пока вопрос решался, аварийный подъезд рухнул.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

На сегодняшний день здание ограждено, коммуникации полностью отключены, закрыты для проезда прилегающие автодороги. Как сообщают местные власти, ситуация находится на контроле.

Виктория Буханцева
