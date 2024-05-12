В России обрушилась пятиэтажка

11 мая в городе Печора в Коми частично обрушилось пятиэтажное жилое здание, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Республики Коми, опубликованным в Telegram-канале ведомства, из здания эвакуировали 14 человек. В том числе пятерых детей.

Руководитель Коми Владимир Уйба подтвердил, что дом был признан аварийным. Оказалось, что в 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет "признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий".

В Бразилии число погибших в результате беспрецедентного наводнения выросло до 113 человек.