Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В России обрушилась пятиэтажка

Обрушение здания, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 08:49 Фото: Telegram/МЧС Республики Коми
11 мая в городе Печора в Коми частично обрушилось пятиэтажное жилое здание, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Республики Коми, опубликованным в Telegram-канале ведомства, из здания эвакуировали 14 человек. В том числе пятерых детей.

Руководитель Коми Владимир Уйба подтвердил, что дом был признан аварийным. Оказалось, что в 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет "признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий".

В Бразилии число погибших в результате беспрецедентного наводнения выросло до 113 человек.

Читайте также

Рождение ребенка
Женщина родила и защитила докторскую диссертацию в один день
Москва
Журналистку, прочитавшую рэп в прямом эфире парада Победы, наказывать не будут
Милан
В центре Милана выставили картонные гробы
Алия Абди
Россия 2024 год Открытое небо Спасатели Ветхие дома
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Йост Клейн
На Евровидении неожиданно дисквалифицировали певца из Нидерландов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: