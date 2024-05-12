В России обрушилась пятиэтажка
Фото: Telegram/МЧС Республики Коми
11 мая в городе Печора в Коми частично обрушилось пятиэтажное жилое здание, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС Республики Коми, опубликованным в Telegram-канале ведомства, из здания эвакуировали 14 человек. В том числе пятерых детей.
Руководитель Коми Владимир Уйба подтвердил, что дом был признан аварийным. Оказалось, что в 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет "признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий".
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