Происшествия

В Балхаше обрушился подъезд пятиэтажки

Балхаш, аварийный подъезд, обрушение, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:06 Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева
В городе Балхаше Карагандинской области утром 19 февраля 2026 года обрушился подъезд пятиэтажного дома № 10 по улице Караменде би, сообщает Zakon.kz.

Подъезд был признан аварийным, поэтому в момент происшествия там никто не проживал. Именно поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

В остальной части дома жили люди, которые сейчас эвакуированы и их не пускают домой.

Проблемы дома №10 по улице Караменде би его жители поднимали давно. Еще около 10 лет назад люди начали говорить о том, что дом рушится. По фасаду шли трещины, в подвале разрушался фундамент. Владельцы квартир обращались во все инстанции, чтобы спасти свое жилье. Но по законодательству ответственность за имущество несут его обладатели и власти разводили руками, обещали организовать экспертизу по признанию здания аварийным. Сделать это официально удалось в 2025 году. Аварийным признали только последний подъезд.

"В 2025 году указанный подъезд был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведенных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Жители пятого подъезда были заблаговременно расселены и поставлены на учет как нуждающиеся в жилище, в установленном законом порядке, поскольку квартиры были признаны непригодными для проживания. На сегодняшний день часть жителей уже обеспечена жильем", – сообщает акимат города Балхаша.

Сегодня, 19 февраля, около восьми часов утра нежилой подъезд обрушился. Видео попало на запись видеорегистратора и быстро разлетелось по мессенджерам и социальным сетям.

На место выехали службы ЧС, медики и полиция. Жертв и пострадавших нет. Здание огородили, инженерные коммуникации отключили.

"В настоящее время проводятся работы по демонтажу пятого подъезда с соблюдением требований норм строительной и промышленной безопасности. Также организована полная эвакуация жителей всего дома (порядка 120 семей) на период проведения демонтажных работ. Рассматривается вопрос предоставления временного жилья жителям остальных подъездов в соответствии с нормами жилищного законодательства РК", – сообщает акимат города Балхаша.

Сейчас вся территория вокруг обрушившегося дома оцеплена. Выносят вещи работники отдела акимата, который расположен в аварийном здании. Закрылся детский сад, находящийся неподалеку. Ответственные службы собирают информацию у тех, кто на неопределенное время остался без жилья.

Виктория Буханцева
