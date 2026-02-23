#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Общество

В СКО представители бизнеса поддержали референдум по новой Конституции

Сотрудники завода в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 22:04 Фото: Денис Сивков
В СКО представители бизнеса продолжают высказывать поддержку предстоящему республиканскому референдуму по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Одним из предприятий, обозначивших свою позицию, стало ТОО "Радуга".

ТОО "Радуга" создано в 1993 году в Петропавловске и уже более 30 лет успешно развивается на рынке Казахстана. Сегодня это одно из крупных производственных предприятий региона. Своими взглядами на предстоящий референдум поделилось руководство компании.

"Я поддерживаю новый проект Конституции Республики Казахстан. Считаю, что ее положения направлены на дальнейшее укрепление государственности, развитие экономики и обеспечение баланса интересов общества и бизнеса. Уверен, что новая Конституция станет прочной основой для дальнейшего поступательного развития нашей страны", – сказал исполнительный директор ТОО "Радуга" Петр Шарапаев.

Позицию руководства поддержали и сотрудники предприятия.

"Думаю, что новая Конституция укрепит справедливость в нашей стране. Для меня, как работника завода и как для человека, важно, чтобы были закон и порядок, соблюдались требования безопасности и были комфортные условия для жизни. Если в стране будет порядок, каждый будет верить в завтрашний день. Я поддерживаю новую Конституцию", – поделился работник товарищества Елеуке Жаксылык.

Отметим, республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан пройдет 15 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Акмолинские предприятия выразили поддержку предстоящему всенародному референдуму
12:41, 20 февраля 2026
Акмолинские предприятия выразили поддержку предстоящему всенародному референдуму
Областной актив в СКО: обсуждены ключевые изменения проекта новой Конституции
16:27, 02 февраля 2026
Областной актив в СКО: обсуждены ключевые изменения проекта новой Конституции
Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях
16:54, 23 февраля 2026
Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: