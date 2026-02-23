В СКО представители бизнеса поддержали референдум по новой Конституции

В СКО представители бизнеса продолжают высказывать поддержку предстоящему республиканскому референдуму по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Одним из предприятий, обозначивших свою позицию, стало ТОО "Радуга".

ТОО "Радуга" создано в 1993 году в Петропавловске и уже более 30 лет успешно развивается на рынке Казахстана. Сегодня это одно из крупных производственных предприятий региона. Своими взглядами на предстоящий референдум поделилось руководство компании.

"Я поддерживаю новый проект Конституции Республики Казахстан. Считаю, что ее положения направлены на дальнейшее укрепление государственности, развитие экономики и обеспечение баланса интересов общества и бизнеса. Уверен, что новая Конституция станет прочной основой для дальнейшего поступательного развития нашей страны", – сказал исполнительный директор ТОО "Радуга" Петр Шарапаев.

Позицию руководства поддержали и сотрудники предприятия.



"Думаю, что новая Конституция укрепит справедливость в нашей стране. Для меня, как работника завода и как для человека, важно, чтобы были закон и порядок, соблюдались требования безопасности и были комфортные условия для жизни. Если в стране будет порядок, каждый будет верить в завтрашний день. Я поддерживаю новую Конституцию", – поделился работник товарищества Елеуке Жаксылык.

Отметим, республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан пройдет 15 марта.