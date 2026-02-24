#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Глава Минсельхоза прокомментировал информацию о нелегальном экспорте мяса

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:41 Фото: freepik
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что, несмотря на запрет, под видом картофеля в соседние страны вывозилась говядина, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая информация ранее была опубликована в социальных сетях.

"Наш Комитет ветеринарной инспекции все мониторит. Чтобы мясо в вагонах вывозилось вместо картофеля – такого случая не было. Пост уже удалили, это фейковая информация. Тем более в вагоны, предназначенные для перевозки картофеля, мясо никак нельзя загрузить", – сказал Сапаров.

Он подчеркнул, что для вывоза мяса нужны рефрижераторы.

"Поэтому этот вопрос у нас находится на контроле, у нас был другой случай. Проезжала порожняя машина без документов. Мы изъяли полностью, составили акты на месте, оштрафовали. Мы будем усиливать данную работу", – добавил министр.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) 24 февраля 2026 года прокомментировали информацию о якобы закрытии внешних рынков для экспорта говядины.

Азамат Сыздыкбаев
