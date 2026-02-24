Ослабить ограничения на экспорт говядины могут в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность ослабления ограничений на экспорт говядины, передает корреспондент Zakon.kz.
С такой просьбой выступают животноводы Казахстана.
"Мы направили письмо в межведомственную комиссию о снижении критериев с 5 тысяч голов до 500 голов откормочной площадки и с полным циклом мясокомбинатов. Мы ждем результатов заседания межведомственной комиссии, потом сообщим фермерам", – сказал Сапаров.
Журналисты также попросили назвать сроки ослабления ограничений.
"По срокам – в течение 10-15 дней после заседания межведомственной комиссии", – ответил глава Минсельхоза.
Ранее министр прокомментировал информацию о нелегальном экспорте мяса.
