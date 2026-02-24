#Референдум-2026
Общество

Ослабить ограничения на экспорт говядины могут в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:51 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность ослабления ограничений на экспорт говядины, передает корреспондент Zakon.kz.

С такой просьбой выступают животноводы Казахстана.

"Мы направили письмо в межведомственную комиссию о снижении критериев с 5 тысяч голов до 500 голов откормочной площадки и с полным циклом мясокомбинатов. Мы ждем результатов заседания межведомственной комиссии, потом сообщим фермерам", – сказал Сапаров.

Журналисты также попросили назвать сроки ослабления ограничений.

"По срокам – в течение 10-15 дней после заседания межведомственной комиссии", – ответил глава Минсельхоза.

Ранее министр прокомментировал информацию о нелегальном экспорте мяса.

Азамат Сыздыкбаев
