Общество

"Приемлемыми" назвал цены на мясо глава Минсельхоза

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра, почему цены на мясо, яйца, молочку и овощи начинают расти перед Новым годом, и это происходит ежегодно.

"Для этого в каждой области есть стабилизационные фонды. Они должны закупить продукты и провести интервенцию. В принципе, оптовые цены все приемлемые. Тот же картофель сегодня продают по 110-120 тенге за кг. Сегодня в среднем мясо в зависимости от степени упитанности стоит 1700-1800 тенге. На выходе мясо будет стоить примерно 3400 тенге. Также накладывается логистика, кто и где продает, поэтому может быть и дороже. Вырезка тоже стоит дороже. А в целом мясо, по статистике, стоит 3249 тенге. За счет стабфонда мы будем удерживать цену", – сказал Сапаров.

При этом он заявил, что сельхозтоваропроизводители также не должны нести убытки.

"Один журналист меня ранее спрашивал: "Мои родители держат скот, почему мы должны продавать его дешево?" Поэтому мы пытаемся найти золотую середину в этом вопросе – нужно, чтобы и фермеры не несли убыток, и чтобы цена была приемлемой для покупателей. При помощи стабфондов потихоньку цена на мясо будет стабилизироваться", – добавил глава Минсельхоза.

Ранее мы писали, что государство задолжало фермерам сотни миллиардов тенге.

Азамат Сыздыкбаев
