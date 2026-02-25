#Референдум-2026
Общество

Создать прозрачный Дорожный фонд призывает депутат

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Олжас Куспеков 25 февраля 2026 года в своем депзапросе заявил о необходимости создания отдельного Дорожного фонда в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что на строительство и реконструкцию дорог ежегодно направляются значительные средства, но из-за отсутствия устойчивого финансового механизма отрасль возвращается к тем же проблемам, поскольку система финансирования остается зависимой от бюджетных циклов.

"В этой связи Казахстану необходим Дорожный фонд – прозрачный, устойчивый и работающий на долгосрочную перспективу. Такой механизм позволит обеспечить стабильное финансирование строительства, содержания и модернизации республиканских дорог", – сказал Куспеков.

В качестве источников наполнения фонда он предлагает использовать инструменты платности, транзитные сборы, развитие платных участков дорог, придорожный сервис и иные неналоговые поступления, а также платный разрешительный механизм на тонировку стекол транспортных средств, вопрос которого ранее уже поднимался.

"Международный опыт подтверждает эффективность такого подхода. В США Highway Trust Fund ежегодно аккумулирует более 40-50 млрд долларов, в Германии дорожные сборы приносят около 8-9 млрд долларов в год, в Польше национальный дорожный фонд формирует порядка 5-6 млрд долларов ежегодно, а соседний Узбекистан обеспечивает стабильное финансирование отрасли на уровне 200 млн долларов в год. Во всех этих случаях действуют системные и закрепленные источники наполнения. Создав Дорожный фонд, мы сможем перейти от постоянного латания проблем к системному развитию республиканских дорог", – считает депутат.

О том, какие важные автомобильные дороги строятся в Казахстане, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
