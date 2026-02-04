На иглотерапию пожаловались депутатам казахстанцы

Депутат Мажилиса Аманжол Алтай 4 февраля 2026 года в своем депзапросе поднял вопрос качества услуг нетрадиционной медицины, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, от казахстанцев поступают жалобы на центры, оказывающие услуги под названиями "восточная медицина", "китайская медицина", "иглотерапия", "мануальная терапия".

"В жалобах указываются факты оказания медицинских услуг без лицензии или без соответствующей квалификации, проведение инвазивных процедур с нарушением санитарных требований, применение незарегистрированных препаратов, а также случаи вводящей в заблуждение рекламы, обещающей "лечение" тяжелых диагнозов. Некоторые центры открываются на короткий срок, затем меняют название или адрес и таким образом уклоняются от контроля. Встречаются случаи, когда граждане Китая с неясным происхождением, рекламируя себя как квалифицированных врачей, в течение четырех-пяти месяцев "лечат" население, завоевывают доверие, а затем закрывают центр и исчезают с набитыми карманами", – сказал Алтай.

По его мнению, подобные ситуации напрямую угрожают жизни и здоровью пациентов, а также подрывают доверие к системе здравоохранения.

"В Казахстане часть услуг, предлагаемых под названием "традиционная китайская медицина", по своему содержанию относится к медицинской деятельности и в соответствии с действующим законодательством требует лицензирования, наличия соответствующей квалификации и соблюдения конкретных требований. Однако жалобы показывают, что во многих учреждениях эти требования на практике не выполняются: правовой статус деятельности остается неясным, компетенция и ответственность специалистов не определены, а в отдельных случаях имеются сведения о том, что иностранные граждане проводят "лечение" без полного подтверждения порядка допуска к клинической практике", – отметил депутат.

Как подчеркнул Алтай, участились сообщения об антисанитарии, нарушении стандартов стерильности, неправильной утилизации медицинских отходов и проведении инвазивных процедур без соблюдения протоколов безопасности.

Он предложил следующее:

четко классифицировать данные виды услуг с правовой точки зрения и опубликовать официальное разъяснение;

усилить контроль за центрами, проводящими инвазивные процедуры;

обеспечить обязательное и прозрачное отображение медицинской деятельности иностранных граждан через цифровой реестр;

усилить межведомственный контроль за незарегистрированными препаратами и онлайн-рекламой;

организовать целевую информационную работу среди граждан по проверке лицензий и законности лекарственных средств.

