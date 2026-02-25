#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Акимы и депутат среди потерпевших: блогеру огласили приговор в Уральске

Зал судебного заседания, приговор, блогер, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 18:20 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Уральске вынесли приговор блогеру Айболату Букенову, которого обвиняли в мошенничестве, вымогательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Среди потерпевших по делу – акимы районов, чиновники и депутат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

25 февраля 2026 года в Уральском суде по уголовным делам огласили приговор 43-летнему Айболату Букенову. Его признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК – "Мошенничество", "Вымогательство" и "Легализация (отмывание) денег, добытых преступным путем". Приговор огласила судья Динара Гильманова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Так, приговором суда Айболат Букенов признан виновным по всем вышеназванным статьям.

"Признать Айболата Букенова виновным. Путем поглощения назначить ему окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала Динара Гильманова.

Блогера взяли под стражу в зале суда. До приговора он находился под домашним арестом.

По данным следствия, Букенов, набрав аудиторию в соцсетях на критике властей ЗКО, использовал популярность в корыстных целях: брал деньги за "помощь", собирал средства под различными предлогами и требовал плату за удаление публикаций. Среди потерпевших – акимы нескольких районов, чиновники и депутат. Суммы ущерба у всех разные – от 50 до 200 тысяч тенге.

Часть полученных средств, как утверждает обвинение, блогер потратил на ставки. Все иски потерпевших удовлетворены. Сам Букенов вину признал в полном объеме.

29 января 2026 года Zakon.kz писал о том, что по этому делу в Уральске начался суд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Адильбекова
Читайте также
Акимы и депутат среди потерпевших: в Уральске судят блогера
15:43, 29 января 2026
Акимы и депутат среди потерпевших: в Уральске судят блогера
Вынесен приговор блогеру Абиеву, обвиненному в вымогательстве
20:07, 04 августа 2023
Вынесен приговор блогеру Абиеву, обвиненному в вымогательстве
Сотни миллионов, Lamborghini и домашний арест: АФМ сделало заявление по делу блогеров Жанабыловых
09:20, 05 февраля 2026
Сотни миллионов, Lamborghini и домашний арест: АФМ сделало заявление по делу блогеров Жанабыловых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: