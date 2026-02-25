Акимы и депутат среди потерпевших: блогеру огласили приговор в Уральске

В Уральске вынесли приговор блогеру Айболату Букенову, которого обвиняли в мошенничестве, вымогательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Среди потерпевших по делу – акимы районов, чиновники и депутат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

25 февраля 2026 года в Уральском суде по уголовным делам огласили приговор 43-летнему Айболату Букенову. Его признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК – "Мошенничество", "Вымогательство" и "Легализация (отмывание) денег, добытых преступным путем". Приговор огласила судья Динара Гильманова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Так, приговором суда Айболат Букенов признан виновным по всем вышеназванным статьям.

"Признать Айболата Букенова виновным. Путем поглощения назначить ему окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала Динара Гильманова.

Блогера взяли под стражу в зале суда. До приговора он находился под домашним арестом.

По данным следствия, Букенов, набрав аудиторию в соцсетях на критике властей ЗКО, использовал популярность в корыстных целях: брал деньги за "помощь", собирал средства под различными предлогами и требовал плату за удаление публикаций. Среди потерпевших – акимы нескольких районов, чиновники и депутат. Суммы ущерба у всех разные – от 50 до 200 тысяч тенге.

Часть полученных средств, как утверждает обвинение, блогер потратил на ставки. Все иски потерпевших удовлетворены. Сам Букенов вину признал в полном объеме.

29 января 2026 года Zakon.kz писал о том, что по этому делу в Уральске начался суд.