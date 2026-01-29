#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Общество

Акимы и депутат среди потерпевших: в Уральске судят блогера

Суд в Уральске, Уральск, мошенничество, вымогательство, отмывание денег, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Уральске начался суд по делу 43-летнего блогера Айболата Букенова. Его обвиняют в мошенничестве, вымогательстве и легализации незаконно полученных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Среди потерпевших – акимы Таскалинского, Сырымского и Акжайыкского районов, заместитель акима района Байтерек, руководитель аппарата акима Жангалинского района, глава отдела архитектуры Сырымского района и депутат Борис Лаврентьев.

Как следует из материалов дела, Букенов вел активную деятельность в социальных сетях, где публиковал контент о проблемах жителей Западно-Казахстанской области и критиковал работу местных властей. Это позволило ему сформировать значительную аудиторию.

По версии следствия, в дальнейшем блогер начал использовать свою популярность в корыстных целях. Один из первых эпизодов датируется апрелем 2025 года. К нему обратилась жительница региона, пострадавшая от паводков. Подсудимый пообещал придать ситуации общественный резонанс и содействовать в получении нового жилья, запросив за это 170 тысяч тенге. Женщина перечислила деньги, однако обещанная помощь оказана не была.

Другой эпизод связан со сбором средств на издание книги знакомого Букенова. После первоначального перевода собранной суммы автору он продолжил фандрайзинг, обратившись за финансовой поддержкой к ряду чиновников и депутату. Каждый из них перечислил от 50 до 200 тысяч тенге из личных средств.

Также в материалах дела фигурирует случай, когда Букенов, узнав о визите мажилисмена Нартая Аралбайулы в регион, сообщил акимам Сырымского и Таскалинского районов о необходимости организации приема. Полученные от них 90 тысяч тенге были израсходованы им по собственному усмотрению.

Эпизод вымогательства касается руководителя аппарата акима Жангалинского района. Блогер разместил в соцсетях публикации с критикой в адрес местных властей и потребовал 1 млн тенге за их удаление. После перечисления части суммы потерпевший обратился в КНБ. Букенова задержали при получении очередного транша.

Как сообщил прокурор Асхат Тлеулиев, часть полученных средств подсудимый направил на ставки в букмекерских конторах. В общей сложности он вложил в азартные игры 830 тысяч тенге, получив выигрыш в размере 1,2 млн тенге, что стало основанием для обвинения в легализации преступных доходов.

"Таким образом, подсудимый Айболат Букенов совершил уголовное преступление по статьям "Мошенничество", "Вымогательство" и "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". Обвинение поддерживаю в полном объеме". Гособвинитель прокуратуры города Уральска Асхат Тлеулиев

В суде были допрошены потерпевшие, которые заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Вопрос о мере наказания они оставили на усмотрение суда.

Айболат Букенов полностью признал вину, в связи с чем процесс проходит в сокращенном порядке. Продолжение слушаний назначено на 30 января: суд перейдет к прениям сторон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Адильбекова
Читайте также
Суд арестовал на два месяца блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве
18:42, 04 ноября 2023
Суд арестовал на два месяца блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве
Председателя городского суда Уральска начали судить в ЗКО
13:33, 05 мая 2025
Председателя городского суда Уральска начали судить в ЗКО
В Астане начался суд над супругой блогера Жанабылова
11:30, 15 сентября 2025
В Астане начался суд над супругой блогера Жанабылова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чарльз Оливейра вынес суровый вердикт чемпиону UFC в поединке с Илией Топурией
15:57, Сегодня
Чарльз Оливейра вынес суровый вердикт чемпиону UFC в поединке с Илией Топурией
Темирлан Анарбеков поделился своим впечатлением от игры против "Арсенала" в ЛЧ
15:35, Сегодня
Темирлан Анарбеков поделился своим впечатлением от игры против "Арсенала" в ЛЧ
Самородов и Кенжебек помогли "Ахмату" победить европейский клуб
15:21, Сегодня
Самородов и Кенжебек помогли "Ахмату" победить европейский клуб
"Зависит от моего бойфренда": что сказала Соболенко после выхода в финал Australian Open
15:21, Сегодня
"Зависит от моего бойфренда": что сказала Соболенко после выхода в финал Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: