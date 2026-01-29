Акимы и депутат среди потерпевших: в Уральске судят блогера

В Уральске начался суд по делу 43-летнего блогера Айболата Букенова. Его обвиняют в мошенничестве, вымогательстве и легализации незаконно полученных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Среди потерпевших – акимы Таскалинского, Сырымского и Акжайыкского районов, заместитель акима района Байтерек, руководитель аппарата акима Жангалинского района, глава отдела архитектуры Сырымского района и депутат Борис Лаврентьев.

Как следует из материалов дела, Букенов вел активную деятельность в социальных сетях, где публиковал контент о проблемах жителей Западно-Казахстанской области и критиковал работу местных властей. Это позволило ему сформировать значительную аудиторию.

По версии следствия, в дальнейшем блогер начал использовать свою популярность в корыстных целях. Один из первых эпизодов датируется апрелем 2025 года. К нему обратилась жительница региона, пострадавшая от паводков. Подсудимый пообещал придать ситуации общественный резонанс и содействовать в получении нового жилья, запросив за это 170 тысяч тенге. Женщина перечислила деньги, однако обещанная помощь оказана не была.

Другой эпизод связан со сбором средств на издание книги знакомого Букенова. После первоначального перевода собранной суммы автору он продолжил фандрайзинг, обратившись за финансовой поддержкой к ряду чиновников и депутату. Каждый из них перечислил от 50 до 200 тысяч тенге из личных средств.

Также в материалах дела фигурирует случай, когда Букенов, узнав о визите мажилисмена Нартая Аралбайулы в регион, сообщил акимам Сырымского и Таскалинского районов о необходимости организации приема. Полученные от них 90 тысяч тенге были израсходованы им по собственному усмотрению.

Эпизод вымогательства касается руководителя аппарата акима Жангалинского района. Блогер разместил в соцсетях публикации с критикой в адрес местных властей и потребовал 1 млн тенге за их удаление. После перечисления части суммы потерпевший обратился в КНБ. Букенова задержали при получении очередного транша.

Как сообщил прокурор Асхат Тлеулиев, часть полученных средств подсудимый направил на ставки в букмекерских конторах. В общей сложности он вложил в азартные игры 830 тысяч тенге, получив выигрыш в размере 1,2 млн тенге, что стало основанием для обвинения в легализации преступных доходов.

"Таким образом, подсудимый Айболат Букенов совершил уголовное преступление по статьям "Мошенничество", "Вымогательство" и "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". Обвинение поддерживаю в полном объеме". Гособвинитель прокуратуры города Уральска Асхат Тлеулиев

В суде были допрошены потерпевшие, которые заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Вопрос о мере наказания они оставили на усмотрение суда.

Айболат Букенов полностью признал вину, в связи с чем процесс проходит в сокращенном порядке. Продолжение слушаний назначено на 30 января: суд перейдет к прениям сторон.