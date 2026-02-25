Коллектив "Богатырь Комир": Наш выбор – стабильность и развитие
Электрослесарь Есбол Ахауов отметил, что сегодня коллектив объединен не только производственными задачами, но и общей ответственностью за будущее страны.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
"Сегодня мы вместе не только на производстве, но и в важный момент, определяющий судьбу страны. Коллектив "Богатырь Комир" всегда вносит вклад в развитие государства. Референдум – это возможность для каждого гражданина выразить свое мнение. Это ответственность перед будущим. Выбор каждого из нас влияет на завтрашний день страны. Наш выбор – единство и доверие", – подчеркнул он.
В свою очередь заместитель генерального директора по производству Сергей Усик акцентировал внимание на стратегической роли предприятия в экономике и энергетической безопасности Казахстана.
"Мы – опора экономики страны. Ежедневным трудом укрепляем энергетическую мощь Казахстана. "Богатырь Комир" – одно из крупнейших угледобывающих предприятий не только в нашей стране, но и в мире. Разрез "Богатырь" обеспечивает углем электростанции и играет ключевую роль в энергетической безопасности государства. Каждый шахтер осознает высокий уровень ответственности. Наша работа – это служение будущему страны. Наш выбор – стабильность и развитие", – отметил он.
Активная гражданская позиция трудовых коллективов подчеркивает важность единства и ответственности в обществе, а также демонстрирует готовность вносить вклад не только в экономику, но и в укрепление общественной стабильности.
