Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран

Фото: akorda.kz

В 2026 году Казахстан активно расширяет международное авиасообщение. Новые и возобновленные рейсы свяжут страну с Азией, Ближним Востоком и Европой. Маршрутная сеть будет развиваться как за счет отечественных, так и иностранных авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства транспорта сегодня, 25 февраля 2026 года, поделились интересными подробностями. К примеру, авиакомпания SCAT открывает ряд рейсов из Шымкента в: Бишкек (Кыргызстан) – с 29 марта,

Новосибирск (Россия) – с 19 мая,

Санкт-Петербург (Россия) – с 1 июня,

Тель-Авив (Израиль) – с 9 июня. Air Astana также расширяет международную сеть: Алматы – Шанхай (Китай) – с 29 марта,

Астана – Гуанчжоу (Китай) – со 2 июня,

Алматы – Ларнака (Кипр) – со 2 июня по 5 сентября (сезонный),

Астана – Ларнака (Кипр) – с 4 июня по 6 сентября (сезонный),

Алматы – Даламан (Турция) – весной и летом,

Алматы – Салала (Иордания) – с 9 марта,

Астана – Салала (Иордания) – с 9 марта. "Кроме того, рассматривается возможность открытия рейса Алматы – Токио (Япония) в 2026 году". Пресс-служба Министерства транспорта РК В свою очередь FlyArystan запускает следующие рейсы: Алматы – Самарканд (Узбекистан) – с 17 марта,

Алматы – Сиань (Китай) – в июне (ожидается согласование слотов),

Актау – Урумчи (Китай) – в июне. "Также планируется открытие направления Алматы – Эр-Рияд (Саудовская Аравия)". Пресс-служба Министерства транспорта РК Среди иностранных авиаперевозчиков можно отметить: LOT Polish Airlines – рейс Алматы – Варшава с 31 мая,

Air Arabia Dammam – рейс Алматы – Даммам (Саудовская Аравия),

Royal Jordanian – рассматривает рейс Алматы – Амман (Иордания). Чуть ранее стало известно, что администрация Международного аэропорта Алматы выступила с хорошей новостью. По данным воздушной гавани, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa в скором времени будет выполнять пять рейсов в неделю между Франкфуртом и Алматы.

