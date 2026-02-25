#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:23 Фото: akorda.kz
В 2026 году Казахстан активно расширяет международное авиасообщение. Новые и возобновленные рейсы свяжут страну с Азией, Ближним Востоком и Европой. Маршрутная сеть будет развиваться как за счет отечественных, так и иностранных авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства транспорта сегодня, 25 февраля 2026 года, поделились интересными подробностями.

К примеру, авиакомпания SCAT открывает ряд рейсов из Шымкента в:

  • Бишкек (Кыргызстан) – с 29 марта,
  • Новосибирск (Россия) – с 19 мая,
  • Санкт-Петербург (Россия) – с 1 июня,
  • Тель-Авив (Израиль) – с 9 июня.

Air Astana также расширяет международную сеть:

  • Алматы – Шанхай (Китай) – с 29 марта,
  • Астана – Гуанчжоу (Китай) – со 2 июня,
  • Алматы – Ларнака (Кипр) – со 2 июня по 5 сентября (сезонный),
  • Астана – Ларнака (Кипр) – с 4 июня по 6 сентября (сезонный),
  • Алматы – Даламан (Турция) – весной и летом,
  • Алматы – Салала (Иордания) – с 9 марта,
  • Астана – Салала (Иордания) – с 9 марта.
"Кроме того, рассматривается возможность открытия рейса Алматы – Токио (Япония) в 2026 году".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В свою очередь FlyArystan запускает следующие рейсы:

  • Алматы – Самарканд (Узбекистан) – с 17 марта,
  • Алматы – Сиань (Китай) – в июне (ожидается согласование слотов),
  • Актау – Урумчи (Китай) – в июне.
"Также планируется открытие направления Алматы – Эр-Рияд (Саудовская Аравия)".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Среди иностранных авиаперевозчиков можно отметить:

  • LOT Polish Airlines – рейс Алматы – Варшава с 31 мая,
  • Air Arabia Dammam – рейс Алматы – Даммам (Саудовская Аравия),
  • Royal Jordanian – рассматривает рейс Алматы – Амман (Иордания).

Чуть ранее стало известно, что администрация Международного аэропорта Алматы выступила с хорошей новостью. По данным воздушной гавани, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa в скором времени будет выполнять пять рейсов в неделю между Франкфуртом и Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
