Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран
Фото: akorda.kz
В 2026 году Казахстан активно расширяет международное авиасообщение. Новые и возобновленные рейсы свяжут страну с Азией, Ближним Востоком и Европой. Маршрутная сеть будет развиваться как за счет отечественных, так и иностранных авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства транспорта сегодня, 25 февраля 2026 года, поделились интересными подробностями.
К примеру, авиакомпания SCAT открывает ряд рейсов из Шымкента в:
- Бишкек (Кыргызстан) – с 29 марта,
- Новосибирск (Россия) – с 19 мая,
- Санкт-Петербург (Россия) – с 1 июня,
- Тель-Авив (Израиль) – с 9 июня.
Air Astana также расширяет международную сеть:
- Алматы – Шанхай (Китай) – с 29 марта,
- Астана – Гуанчжоу (Китай) – со 2 июня,
- Алматы – Ларнака (Кипр) – со 2 июня по 5 сентября (сезонный),
- Астана – Ларнака (Кипр) – с 4 июня по 6 сентября (сезонный),
- Алматы – Даламан (Турция) – весной и летом,
- Алматы – Салала (Иордания) – с 9 марта,
- Астана – Салала (Иордания) – с 9 марта.
"Кроме того, рассматривается возможность открытия рейса Алматы – Токио (Япония) в 2026 году".Пресс-служба Министерства транспорта РК
В свою очередь FlyArystan запускает следующие рейсы:
- Алматы – Самарканд (Узбекистан) – с 17 марта,
- Алматы – Сиань (Китай) – в июне (ожидается согласование слотов),
- Актау – Урумчи (Китай) – в июне.
"Также планируется открытие направления Алматы – Эр-Рияд (Саудовская Аравия)".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Среди иностранных авиаперевозчиков можно отметить:
- LOT Polish Airlines – рейс Алматы – Варшава с 31 мая,
- Air Arabia Dammam – рейс Алматы – Даммам (Саудовская Аравия),
- Royal Jordanian – рассматривает рейс Алматы – Амман (Иордания).
Чуть ранее стало известно, что администрация Международного аэропорта Алматы выступила с хорошей новостью. По данным воздушной гавани, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa в скором времени будет выполнять пять рейсов в неделю между Франкфуртом и Алматы.
