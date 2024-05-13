Новый авиамаршрут откроют из Казахстана в Узбекистан
Фото: pixabay
Появился новый маршрут в авиасообщении с Узбекистаном. Таким образом общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 13 мая в Комитете гражданской авиации, авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня 2024 года начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус.
"Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320" вместимостью 174 кресла", – сообщили в ведомстве.
Теперь общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 маршруту в 28 стран.
7 мая сообщалось о том, что количество рейсов между Казахстаном и Египтом вырастет до 48 в неделю.
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