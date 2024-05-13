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Новый авиамаршрут откроют из Казахстана в Узбекистан

Новый авиамаршрут из Казахстана в Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 09:22 Фото: pixabay
Появился новый маршрут в авиасообщении с Узбекистаном. Таким образом общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 мая в Комитете гражданской авиации, авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня 2024 года начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус.

"Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320" вместимостью 174 кресла", – сообщили в ведомстве.

Теперь общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 маршруту в 28 стран.

7 мая сообщалось о том, что количество рейсов между Казахстаном и Египтом вырастет до 48 в неделю.

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