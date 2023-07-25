В Шымкенте 10-летний мальчик утонул в фонтане

Вечером 24 июля в фонтане у акиматовского здания в Шымкенте скончался 10-летний мальчик. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.

Отмечено, что ребенок остался без присмотра родителей.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в департаменте.

Спасатели повторно напоминают, купание в фонтанах под запретом.

На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, из которых три разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлены 13 запрещенных мест и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием.

Кроме того, в городе работают 18 бассейнов и аквапарков.

Ранее стало известно, что преступление двухлетней давности раскрыли полицейские в Шымкенте. Как оказалось, местный житель убил брата и спрятал труп в уличном туалете.