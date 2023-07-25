Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте 10-летний мальчик утонул в фонтане

В Шымкенте 10-летний мальчик утонул в фонтане Фото: pixabay
Вечером 24 июля в фонтане у акиматовского здания в Шымкенте скончался 10-летний мальчик. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.

Отмечено, что ребенок остался без присмотра родителей.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в департаменте.

Спасатели повторно напоминают, купание в фонтанах под запретом.

На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, из которых три разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлены 13 запрещенных мест и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием.

Кроме того, в городе работают 18 бассейнов и аквапарков.

Ранее стало известно, что преступление двухлетней давности раскрыли полицейские в Шымкенте. Как оказалось, местный житель убил брата и спрятал труп в уличном туалете.

Читайте также

Беспорядки-2022: главное судебное заседание по делу о гибели четырехлетней Айкоркем назначено на 26 июля

Полуголый мужчина преследовал девушку в Алматинской области

Житель Шымкента убил брата и спрятал труп в уличном туалете

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления