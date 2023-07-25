В Шымкенте 10-летний мальчик утонул в фонтане
Отмечено, что ребенок остался без присмотра родителей.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в департаменте.
Спасатели повторно напоминают, купание в фонтанах под запретом.
На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, из которых три разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлены 13 запрещенных мест и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием.
Кроме того, в городе работают 18 бассейнов и аквапарков.
Ранее стало известно, что преступление двухлетней давности раскрыли полицейские в Шымкенте. Как оказалось, местный житель убил брата и спрятал труп в уличном туалете.