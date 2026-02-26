#Референдум-2026
Общество

Ради выкупа подросток придумал "нападение" на школу в СКО

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 07:30 Фото: Zakon.kz
Подросток из Северо-Казахстанской области разослал сообщения воспитанникам областной специализированной школы-интерната о готовящемся нападении и затем потребовал деньги за "отмену" нападения, сообщает Zakon.kz.

Полицейские оперативно установили личность автора и задержали его, передает телеканал "Almaty.tv".

"Пошутил, не подумав о последствиях", – признался подросток.

Теперь за шутку ему предстоит ответить по закону.

"Ведется сбор материалов для направления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в специальную организацию образования для несовершеннолетних с девиантным поведением. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", – прокомментировал инцидент сотрудник пресс-службы регионального ДП Юрий Клыков.

Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом.

Алия Абди
Алия Абди
