Ради выкупа подросток придумал "нападение" на школу в СКО

Подросток из Северо-Казахстанской области разослал сообщения воспитанникам областной специализированной школы-интерната о готовящемся нападении и затем потребовал деньги за "отмену" нападения, сообщает Zakon.kz.

Полицейские оперативно установили личность автора и задержали его, передает телеканал "Almaty.tv". "Пошутил, не подумав о последствиях", – признался подросток. Теперь за шутку ему предстоит ответить по закону. "Ведется сбор материалов для направления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в специальную организацию образования для несовершеннолетних с девиантным поведением. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", – прокомментировал инцидент сотрудник пресс-службы регионального ДП Юрий Клыков. Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом.

