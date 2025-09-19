Полиция о скандале в школе олимпийского резерва в СКО: Буллинг не доказан, но были драки

В Северо-Казахстанской области разгорелся скандал вокруг специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Мама одного из воспитанников пожаловалась на буллинг, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявила, что решительно настроена разобраться в произошедшем. На инцидент уже отреагировали в Комитете по охране прав детей МП РК.

Там уточнили, что на место выехали специалисты Центра психологической поддержки совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка для оказания помощи несовершеннолетнему и семье, а также для всестороннего изучения ситуации.

В пресс-службе областного Департамента полиции подтвердили, что идет тщательное расследование по факту конфликтов между учащимися одного из спортивных учебных заведений Петропавловска.

"Установлено, что между подростками имели место драки. Все участники опрошены. Сведения о травле и вымогательствах в ходе опросов не нашли подтверждения. Проверка продолжается". Пресс-служба ДП СКО

В данном факте, уточнили в ведомстве, усматриваются признаки правонарушения – нанесение побоев, не повлекших легкого вреда здоровью, однако дети не достигли возраста уголовной ответственности (13 лет).

"В отношении руководителя учебного заведения составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности учащихся. В органы образования направляется представление полиции с конкретными требованиями устранить причины и условия, способствующие подобным правонарушениям. Подобные факты недопустимы. Ситуация находится на строгом контроле полиции и органов образования". Пресс-служба ДП СКО

Стражи порядка заверили, что приняты меры для недопущения повторения подобных случаев.