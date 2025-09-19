#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Общество

Полиция о скандале в школе олимпийского резерва в СКО: Буллинг не доказан, но были драки

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 18:44 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области разгорелся скандал вокруг специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Мама одного из воспитанников пожаловалась на буллинг, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявила, что решительно настроена разобраться в произошедшем. На инцидент уже отреагировали в Комитете по охране прав детей МП РК.

Там уточнили, что на место выехали специалисты Центра психологической поддержки совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка для оказания помощи несовершеннолетнему и семье, а также для всестороннего изучения ситуации.

В пресс-службе областного Департамента полиции подтвердили, что идет тщательное расследование по факту конфликтов между учащимися одного из спортивных учебных заведений Петропавловска.

"Установлено, что между подростками имели место драки. Все участники опрошены. Сведения о травле и вымогательствах в ходе опросов не нашли подтверждения. Проверка продолжается".Пресс-служба ДП СКО

В данном факте, уточнили в ведомстве, усматриваются признаки правонарушения – нанесение побоев, не повлекших легкого вреда здоровью, однако дети не достигли возраста уголовной ответственности (13 лет).

"В отношении руководителя учебного заведения составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности учащихся. В органы образования направляется представление полиции с конкретными требованиями устранить причины и условия, способствующие подобным правонарушениям. Подобные факты недопустимы. Ситуация находится на строгом контроле полиции и органов образования".Пресс-служба ДП СКО

Стражи порядка заверили, что приняты меры для недопущения повторения подобных случаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Не надо молчать: как проходит профилактическая кампания против буллинга в школах Астаны
16:20, 11 сентября 2025
Не надо молчать: как проходит профилактическая кампания против буллинга в школах Астаны
Опасные тротуары: самокатчики устроили кулачный бой в Алматы
12:17, 11 сентября 2025
Опасные тротуары: самокатчики устроили кулачный бой в Алматы
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
16:41, 10 сентября 2025
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: