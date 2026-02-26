#Референдум-2026
Общество

Сотни грузовиков застряли на границе с Россией в ЗКО

большие очереди образовались на границе с Россией, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 00:04
На пограничном с Россией посту "Сырым" в Западно-Казахстанской области образовался затор. Дальнобойщикам приходится днями и ночами стоять на обочине, сообщает Zakon.kz.

Водители пожаловались КТК на медленное движение и отсутствие условий на трассах.

"Получается, с Шымкента едем. Уже как бы вторые сутки стоим – очень сложно, расход большой. Холодно, машины глохнут, у кого-то примерзают. В общем, мучают народ, конкретно мучают. Уже люди устали реально, есть. Я не знаю, как дальше, что будет". Водитель Элибай Мурадов

Пункт пропуска "Сырым" – один из самых крупных на западе страны. Через него товары в Россию и дальше в Беларусь и Европу везут водители из южных регионов нашей страны, Узбекистана, Кыргызстана. Говорят, в дальней дороге важен каждый день. А здесь приходится терять сутки, а то и больше. В степи нет никаких условий. При этом в регионе стоят морозы, поэтому водителям приходится сжигать много топлива, чтобы не замерзнуть.

Как уточняется, очередь растянулась на восемь километров (больше 400 фур). Дальнобойщики подозревают, что причина происходящего – в медлительности сотрудников службы госдоходов. Однако в департаменте объясняют, что все работает почти в штатном режиме, по регламенту на одну машину отводится пять минут. Скопление грузовиков может быть связано с их одномоментным приездом из-за закрытых ранее трасс.

"Возможно чуть медленная работа – это сопредельного поста "Маштаково", сотрудников. С чем это связано, я не знаю. Если они ускорятся, значит, очередь будет продвигаться быстрее. Второй момент есть, конечно, то, что на посту у нас, на "Сырыме", в настоящее время проводится реконструкция. Кое-какие моменты, идут работы у нас как обычно. Возможно, немножко с этим связано. Но в целом машины без каких-либо проблем продвигаются". Руководитель отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Кайрат Ахетов

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила перевозки крупногабаритных грузов.

Елена Беляева
Елена Беляева
