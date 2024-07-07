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Почти 200 грузовиков скопились на границе Казахстана и России в ЗКО

пробки, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 16:48 Фото: пресс-служба Комитета госдоходов
Затор из почти 200 грузовых машин образовался 7 июля 2024 года на границе Казахстана и России на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Комитета государственных доходов пояснили, что скопление транспорта началось накануне в направлении Российской Федерации.

"Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной. По имеющейся информации, Пограничная служба РФ проводит физический контроль грузов в связи с проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Маштаково", – сообщили в ведомстве.

Казахстанская сторона проводит работу с российской стороной для урегулирования ситуации.

В ведомстве добавили, что органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов, который занимает до семи минут. Это не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин.

АПП "Сырым" работает в штатном режиме.

Ночью, 7 июля 2024 года, жители Астаны пожаловались на многокилометровые пробки. Заторы на дорогах образовались после шоу дронов, которое состоялось накануне вечером ко Дню столицы.

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