Общество

Больше налогов планируют собрать с жителей Астаны в 2026 году

Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Астаны Айжан Тугельбаева 27 февраля 2026 года на сессии маслихата поделилась планами по увеличению доходной части бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Планы коснутся и увеличения в части налоговых сборов.

"Согласно анализу сбора реальных налоговых и других видов поступлений, мы предлагаем увеличить план по отдельным доходам на 79,4 миллиарда тенге, в том числе по налогам на 72,6 миллиарда тенге", – сказала Тугельбаева.

По ее словам, в связи с передачей плательщиков НДС в республиканский бюджет, с учетом динамики отдельных изменений в налоговом законодательстве, в том числе ожидаемого на уровне 10% роста, утвержденный план по налоговым поступлениям составляет 1 триллион 91 миллиард тенге.

В целом, уточненный бюджет столицы на 2026 год составляет 1 триллион 360 миллиардов 833 миллиона тенге. В том числе, по поступлениям: собственные доходы – 1 триллион 193 миллиарда 196 миллионов тенге; из республиканского бюджета – 102 миллиарда 921 миллион тенге; выпуск государственных ценных бумаг – 20 миллиардов тенге.

Ранее в управлении рассказали о планах по увеличению расходной части бюджета.

Азамат Сыздыкбаев
