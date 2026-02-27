В одном из районов Алматы обновят схему движения автобусов

С 1 марта 2026 года в Алматы будут внесены изменения в схему движения маршрута №84А в микрорайоне Нуркент, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля 2026 года, из заявления транспортного холдинга города, опубликованного в Telegram-канале.

Известно, что маршрут продлят от остановочного пункта "Алматы Арена" до остановочного пункта "ЦОН".

"При этом конечная остановка маршрута остается без изменений", – уточнили специалисты.

Теперь схема выглядит следующим образом.

Фото: Telegram/THA_Info

