В одном из районов Алматы обновят схему движения автобусов
С 1 марта 2026 года в Алматы будут внесены изменения в схему движения маршрута №84А в микрорайоне Нуркент, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 27 февраля 2026 года, из заявления транспортного холдинга города, опубликованного в Telegram-канале.
Известно, что маршрут продлят от остановочного пункта "Алматы Арена" до остановочного пункта "ЦОН".
"При этом конечная остановка маршрута остается без изменений", – уточнили специалисты.
Теперь схема выглядит следующим образом.
Также известно, что в Алматы уже с 26 февраля изменилась схема движения маршрута №221. Подробнее можно узнать здесь.
