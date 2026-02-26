Популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы с 26 февраля

Накануне, 25 февраля 2026 года, Транспортный холдинг Алматы распространил важную информацию для жителей и гостей южной столицы касательно одного из популярных автобусных маршрутов – №221, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что схема движения маршрута №221 продлена. В связи с этим с сегодняшнего дня, 26 февраля, изменится схема движения маршрута.

"Схема маршрута: после остановки "Аурухана" ("Больница") автобус будет следовать по улице Алатау до остановки "Жаңа құрылыс", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что в обратном направлении автобусы следуют по той же схеме.

Фото: Telegram/THA_Info

13 февраля 2026 года стало известно, что сразу 19 автобусов изменят схемы движения в Алматы.