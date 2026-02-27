Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение

Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 27 февраля 2026 года, распространила важное обращение к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о резком ухудшении погодных условий.

"Ночью в субботу, 28 февраля, в Алматы ожидается сильный снег, временами туман, ветер и гололед. В горных районах – сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы могут достичь 15-25 метров в секунду", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".

Автолюбителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице.

"В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Необходимо отложить поход в горы!" Пресс-служба ДЧС Алматы

Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:

Переходите улицы только в установленных местах.

Будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон).

Смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания.

Выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором.

Не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие.

Будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.

