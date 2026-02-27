#Референдум-2026
Общество

Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:56 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 27 февраля 2026 года, распространила важное обращение к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о резком ухудшении погодных условий.

"Ночью в субботу, 28 февраля, в Алматы ожидается сильный снег, временами туман, ветер и гололед. В горных районах – сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы могут достичь 15-25 метров в секунду", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".

Автолюбителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице.

"В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Необходимо отложить поход в горы!"Пресс-служба ДЧС Алматы

Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:

  • Переходите улицы только в установленных местах.
  • Будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон).
  • Смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания.
  • Выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором.
  • Не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие.
  • Будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:56
Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
