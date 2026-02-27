Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 27 февраля 2026 года, распространила важное обращение к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Их предупредили о резком ухудшении погодных условий.
"Ночью в субботу, 28 февраля, в Алматы ожидается сильный снег, временами туман, ветер и гололед. В горных районах – сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы могут достичь 15-25 метров в секунду", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".
Автолюбителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице.
"В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Необходимо отложить поход в горы!"Пресс-служба ДЧС Алматы
Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:
- Переходите улицы только в установленных местах.
- Будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон).
- Смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания.
- Выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором.
- Не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие.
- Будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.
Материал по теме
Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года. Подробнее об этом – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript