В Минэнерго подвели итоги года: ставка на устойчивость, новые мощности и цифровизацию

В Министерстве энергетики РК под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра состоялось расширенное заседание коллегии.

В нем приняли участие представители Администрации президента, аппарата правительства, депутаты Парламента, руководство нацкомпаний и подведомственных организаций. Участники подвели итоги 2025 года и обозначили ключевые приоритеты: обеспечение устойчивости энергосистемы, модернизация инфраструктуры, развитие генерации и цифровизация отрасли.

Как отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, ведомство реализует государственную политику в стратегических сферах нефтегазовой инфраструктуры, электроснабжения и нефтегазохимии.

"Очевидно, что нефтегазовая отрасль является одним из основных фундаментов устойчивого развития экономики", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

С докладами также выступили председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов, председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов, председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов и и.о. председателя Правления АО "НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев.

Ключевые показатели отрасли



Сегодня в нефтегазовой отрасли работают порядка 1350 компаний, в которых занято более 240 тысяч человек. В электро- и теплоэнергетике функционируют около 360 компаний с численностью работников свыше 100 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

Доля топливно-энергетического комплекса в структуре ВВП составляет около 16%, при этом на отрасль приходится более 19% всех инвестиций в экономику страны. В рамках заседания были представлены показатели по всем ключевым направлениям – от добычи углеводородов до модернизации электростанций и цифровизации процессов.

Недропользование и инвестиции

В 2025 году действовал 321 контракт на разведку и добычу углеводородов, а также 36 контрактов по углю. По итогам аукционов реализовано 6 участков недр, обеспечены инвестиции на десятки миллионов долларов. Доля внутристрановой ценности в закупках недропользователей достигла 65%, или 3 трлн тенге.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

В рамках контроля за исполнением контрактных обязательств направлено 167 уведомлений на сумму около 17 млрд тенге, часть задолженности уже погашена. Кроме того, в прошлом году расторгнуто 18 контрактов, которые будут повторно выставлены на аукцион.

Нефтяная и газовая отрасли

По итогам 2025 года экспорт нефти составил 78,7 млн тонн. Основной объем поставок пришелся на Каспийский трубопроводный консорциум.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

Объем переработки нефти достиг 18,4 млн тонн, производство нефтепродуктов – 15,47 млн тонн. Утверждена Концепция развития нефтепереработки до 2040 года. Расширяются мощности действующих НПЗ, а также запланировано начало строительства нового завода мощностью 10 млн тонн в год.

"С учетом роста промышленности и населения страны, действующих мощностей уже не хватает. Нам необходимо расширять нефтеперерабатывающие мощности", – отметил Ерлан Аккенженов.

Уровень газификации страны достиг 64,2% – более 13 млн человек получили доступ к газу. В 2026 году планируется реализация 40 проектов по развитию газотранспортной системы.

Электроэнергетика и устойчивость энергосистемы

Выработка электроэнергии в 2025 году составила 123,1 млрд кВт·ч. Введены новые мощности традиционной генерации объемом 166 МВт. В 2026 году прогнозируется рост выработки до 126,5 млрд кВт·ч. В текущем году планируется ввод более 2,4 ГВт новых мощностей, включая крупные проекты в Туркестане, Алматы и Кызылорде.

В рамках подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На электрических сетях отремонтировано 17 тыс. км линий и 420 подстанций. Эти меры позволили снизить износ ТЭЦ с 64% до 61%.

Развитие ВИЭ и новые технологии

В стране действует 162 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 ГВт. Их доля в генерации составляет 7%. В 2025 году введено 9 новых станций суммарной мощностью 503,5 МВт. Запланирована реализация еще 10 проектов и увеличение выработки до 8,8 млрд кВт·ч. Также объявлены планы по актуализации концепции водородной энергетики и принятию нового закона об альтернативных источниках энергии.

Цифровая трансформация ТЭК

Особый акцент на коллегии сделан на цифровую трансформацию отрасли. В 2025 году запущены сервисы для мониторинга подготовки к отопительному сезону, автоматизации тарифов и контроля за распределением нефти и газа.

"Цифровая трансформация должна обеспечить повышение надежности энергосистемы, снижение аварийности, а также прозрачность реализации инвестиционных программ", – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

В 2026 году планируется формирование единой цифровой системы управления ТЭК с внедрением цифровых двойников энергетических объектов, вертикального онлайн-мониторинга и сквозной прослеживаемости нефти – от добычи до реализации.