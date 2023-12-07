В правительстве состоялось первое заседание Инвестштаба в новом формате
В начале декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который наделяет Совет по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб) особыми полномочиями.
Открывая заседание, Роман Скляр подчеркнул, что главная задача, поставленная перед членами Инвестштаба, – обеспечение оперативной реализации инвестиционных проектов и повышение эффективности работы по привлечению инвестиций в целом.
"Одной из ключевых задач Инвестиционного штаба является решение проблемных вопросов инвестиционных проектов на всех уровнях. Для этого имеются все необходимые инструменты и полномочия", – отметил первый вице-премьер.
Он также предупредил о повышении ответственности руководителей центральных и местных исполнительных органов за результаты проводимой работы.
В ходе заседания были рассмотрены новые подходы к деятельности Инвестштаба и обсуждены актуальные вопросы реализации конкретных инвестиционных проектов.
Фото: primeminister.kz
По итогам заседания Роман Скляр дал ряд необходимых поручений госорганам и организациям, чтобы в кратчайшие сроки разрешить все имеющиеся проблемные вопросы инвесторов.