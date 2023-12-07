В правительстве состоялось первое заседание Инвестштаба в новом формате

В правительстве прошло первое заседание Инвестиционного штаба в новом формате под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который наделяет Совет по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб) особыми полномочиями.

Открывая заседание, Роман Скляр подчеркнул, что главная задача, поставленная перед членами Инвестштаба, – обеспечение оперативной реализации инвестиционных проектов и повышение эффективности работы по привлечению инвестиций в целом.

"Одной из ключевых задач Инвестиционного штаба является решение проблемных вопросов инвестиционных проектов на всех уровнях. Для этого имеются все необходимые инструменты и полномочия", – отметил первый вице-премьер.

Он также предупредил о повышении ответственности руководителей центральных и местных исполнительных органов за результаты проводимой работы.

В ходе заседания были рассмотрены новые подходы к деятельности Инвестштаба и обсуждены актуальные вопросы реализации конкретных инвестиционных проектов.

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания Роман Скляр дал ряд необходимых поручений госорганам и организациям, чтобы в кратчайшие сроки разрешить все имеющиеся проблемные вопросы инвесторов.