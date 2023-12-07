Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В правительстве состоялось первое заседание Инвестштаба в новом формате

В правительстве состоялось первое заседание Инвестштаба в новом формате Фото: primeminister.kz
В правительстве прошло первое заседание Инвестиционного штаба в новом формате под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который наделяет Совет по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб) особыми полномочиями.

Открывая заседание, Роман Скляр подчеркнул, что главная задача, поставленная перед членами Инвестштаба, – обеспечение оперативной реализации инвестиционных проектов и повышение эффективности работы по привлечению инвестиций в целом.

"Одной из ключевых задач Инвестиционного штаба является решение проблемных вопросов инвестиционных проектов на всех уровнях. Для этого имеются все необходимые инструменты и полномочия", – отметил первый вице-премьер.

Он также предупредил о повышении ответственности руководителей центральных и местных исполнительных органов за результаты проводимой работы.

В ходе заседания были рассмотрены новые подходы к деятельности Инвестштаба и обсуждены актуальные вопросы реализации конкретных инвестиционных проектов.

В правительстве состоялось первое заседание Инвестштаба в новом формате

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания Роман Скляр дал ряд необходимых поручений госорганам и организациям, чтобы в кратчайшие сроки разрешить все имеющиеся проблемные вопросы инвесторов.

Читайте также

Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран
Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран
Astana Group ответила на претензии депутата по поводу налоговых льгот
Astana Group ответила на претензии депутата по поводу налоговых льгот
Токаеву доложили об экономическом потенциале Актюбинской области
Новые дороги и газопроводы: Токаеву доложили об экономическом потенциале Актюбинской области
Анастасия Московчук
Правительство РК Скляр Роман Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: