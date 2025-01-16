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Роман Скляр провел заседание Совета по привлечению инвестиций

Роман Скляр провел заседание Совета по привлечению инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 19:38 Фото: primeminister.kz
Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра 16 января состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций​, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, на заседании инвестиционного штаба были рассмотрены и одобрены основные условия Соглашений об инвестициях, направленных на модернизацию ключевых предприятий, создание новых рабочих мест и развитие инновационных производств.

Отмечается, что одобрено заключение Соглашения об инвестициях с АО "Qarmet". За 2024 год компанией в рамках исполнения своих инвестиционных обязательств было вложено 1,3 млрд долларов в модернизацию завода и развитие инфраструктуры для создания кластеров высокого передела. При этом в рамках долгосрочной стратегии предприятие планирует направить 3,5 млрд долларов на реализацию инвестиционных проектов до конца 2028 года. Модернизация завода АО "Qarmet" станет важным шагом в социально-экономическом развитии региона.

"Кроме того, одобрено заключение Соглашения об инвестициях по строительству завода по производству ориентированно-стружечных и ламинированных древесно-стружечных плит ТОО "Ultradecor Trading Kazakhstan" в Северо-Казахстанской области. Реализация проекта создаст мультипликативный эффект развития обрабатывающей промышленности и принесет порядка 82 млрд тенге инвестиций в экономику", – говорится в сообщении.

Также был одобрен проект строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 190 млрд тенге. Цель проекта – обеспечить качественной питьевой водой около 1 млн жителей Туркестанской области. Проект также направлен на покрытие дефицита электроэнергии в регионе, улучшение санитарно-гигиенических условий и общего качества жизни местного населения.

"Данные инициативы демонстрируют уверенное развитие промышленного потенциала Казахстана, ориентированное на внедрение современных технологий, создание высокооплачиваемых рабочих мест и рост конкурентоспособности экономики страны", – отметили в правительстве.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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