Общество

В Шымкенте начато строительство современного авиационно-технического центра

Аким Шымкента на строительстве , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 23:16 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В международном аэропорту Шымкента состоялась официальная церемония начала строительства авиационно-технического центра "Scat MRO".

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, руководство SCAT Airlines, а также представители компании Boeing.

Ранее в ходе рабочего визита в США глава государства провел встречу с руководством корпорации "Boeing". В рамках переговоров были обсуждены вопросы расширения сотрудничества, включая поставку дополнительных воздушных судов казахстанским авиаперевозчикам, в том числе авиакомпании "SCAT Airlines", а также создание центра технического обслуживания и ремонта.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Проект реализуется в соответствии с поручением президента по развитию аэропорта Шымкента как мультимодального хаба. В настоящее время ведется комплексная модернизация инфраструктуры международного аэропорта Шымкента с целью его преобразования в крупный международный авиационно-логистический центр южного региона.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала позволил увеличить пропускную способность аэропорта в 10 раз. За последние два года количество международных направлений выросло с 10 до 16, внутренних – с 7 до 12. Кроме того, в сфере международных грузоперевозок налажено сотрудничество с крупными авиакомпаниями, наблюдается устойчивый рост транзитных грузовых и пассажирских потоков.

Строящийся комплекс станет первым в стране современным инженерно-техническим центром подобного уровня. По словам акима города, реализация проекта имеет историческое значение и позволит укрепить стратегическую роль Шымкента как авиационного хаба, создать новые рабочие места и внедрить передовые технологии в сфере обслуживания воздушных судов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В рамках проекта на земельном участке площадью 10 гектаров планируется строительство комплекса общей площадью свыше 45 000 квадратных метров, включая более 6 гектаров ангарных помещений. Центр обеспечит полный технологический цикл обслуживания и ремонта воздушных судов. Проектом предусмотрено возведение не менее 15 высокотехнологичных объектов.

Как отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, поэтапная модернизация аэропортовой инфраструктуры и реализация стратегических проектов значительно повысят транзитный потенциал как региона, так и страны в целом.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Завершение строительства объекта запланировано на декабрь 2027 года. Реализация проекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и выводу авиационной инфраструктуры Казахстана на качественно новый уровень.

Канат Болысбек
