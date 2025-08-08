В Алматинской области дали старт строительству первой в Казахстане АЭС

На берегу озера Балхаш в поселке Улкен состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая официальное начало работ по строительству первой в Казахстане атомной электростанции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В рамках мероприятия прошли официальные выступления всех партнеров проекта, а также символический запуск буровых работ. Бурение необходимо для забора образцов грунта, которые будут переданы российской стороне для дальнейших исследований.

Шаг к энергетическому суверенитету

Эта церемония и стала кульминацией многолетнего планирования и всенародного обсуждения. Проект, направленный на обеспечение энергетической самодостаточности страны, получил широкую поддержку на референдуме, прошедшем в октябре 2024 года. По данным ЦИК, более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за возведение атомной станции.

"В сегодняшнем мероприятии принимают участие студенты филиала МИФИ в Алматы – будущие инженеры атомной отрасли. Это символично. Уже сейчас проект дает импульс развитию науки, знаний и инженерной школы в стране. Благодаря реализации проекта АЭС Казахстан получит новое поколение профессионалов, развитие научно-исследовательской базы, возможности для образовательного и технологического рывка". Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев

В июне 2025 года был определен международный консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане, его лидером по итогам жесткого конкурса стал "Росатом". Как было объявлено, российская компания представила наиболее оптимальное предложение для реализации проекта.

"АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии. Мы намерены построить настоящий "атомный бестселлер", а поселок Улкен станет в будущем настоящим городом-садом, центром притяжения научных и технологических кадров со всего Казахстана". Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

После короткой церемонии состоялась передача капсулы с грунтом для научного изучения, а представители Агентства по атомной энергии РК, "Росатома", студенты филиала МИФИ и аксакалы поселка Улкен нажали символическую кнопку запуска старта строительства АЭС.

Улкен – возрождение энергетического центра

Поселок Улкен, расположенный на берегу озера Балхаш, в начале 21 века оказался в центре энергетической повестки страны. В середине 80-х годов здесь уже планировалось строительство Южно-Казахстанской ГРЭС. Однако проект был заморожен, и поселок, основанный как рабочий, сосредоточился на рыболовстве и переработке рыбы.

Площадь села составляет 4,74 гектара, а общая площадь населенного пункта – 217 гектаров. Расстояние до районного центра составляет 289 км, а до областного центра, города Конаев, – 330 км. Население – 1096 человек на момент референдума о строительстве АЭС (96% населения проголосовали "за").

Значение проекта для будущего Казахстана

Строительство АЭС рассматривается правительством страны как ключевой стратегический проект, способный решить проблему дефицита электроэнергии, снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены. Особое значение проект приобретает в контексте стремления Казахстана к достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее Алмасадам Саткалиев оценивал, что процесс возведения станции может занять около семи лет, а стоимость проекта составит не менее 14 млрд долларов.

Инициатива по проведению общенационального референдума по вопросу строительства АЭС была выдвинута президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании от 1 сентября 2023 года. Референдум по строительству АЭС состоялся в Казахстане 6 октября 2024 года. По данным ЦИК, за строительство АЭС проголосовали более 5,5 млн казахстанцев. 25 февраля 2025 года было утверждено местоположение первой атомной станции в Жамбылском районе Алматинской области, что и привело к сегодняшнему торжественному старту работ.