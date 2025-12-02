#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.2
589.82
6.54
События

В Шымкенте началось строительство крупного тепличного комплекса

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 19:38 Фото: акимат Шымкента
В городе Шымкенте официально стартовало строительство очередного крупного тепличного комплекса.

Сегодня аким города Габит Сыздыкбеков совместно с руководством польской компании Fabe-Agro принял участие в церемонии закладки капсулы, посвященной началу реализации проекта стоимостью 137 млн долларов США.

Фото: акимат Шымкента

Проект реализуется в жилом массиве "Мартобе". Общая площадь тепличного комплекса составит 144 гектара. В настоящее время начаты работы по подведению необходимой инфраструктуры и подготовке строительной площадки. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет производиться до 36 тысяч тонн овощной продукции в год, а также создано около тысячи новых рабочих мест.

Во время церемонии аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса Шымкента. По его словам, новый тепличный комплекс значительно укрепит продовольственную безопасность региона и обеспечит местный рынок качественной и доступной продукцией.

Фото: акимат Шымкента

"В Шымкенте начинается реализация еще одного экономически значимого проекта. Ранее вы знаете, что тепличный комплекс турецких инвесторов уже дал первый урожай. Эти два крупных проекта внесут серьезный вклад в развитие сельского хозяйства города и придадут отрасли новый импульс", – отметил Г. Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

Специалисты также уверены, что новый проект значительно усилит аграрный потенциал региона. По словам руководителя городского Управления сельского хозяйства и ветеринарии Талгата Мекамбаева, инвесторы планируют реализовать проект поэтапно в 2025-2028 годах и вывести на рынок продукцию – томаты и огурцы. Следует отметить, что более половины крупных тепличных комплексов Казахстана расположено в Шымкенте.

Фото: акимат Шымкента

Реализация данного инвестиционного проекта внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной стабильности Шымкента, стабилизацию цен и увеличение объемов производства в агропромышленном комплексе. Кроме того, внедрение современных тепличных технологий позволит существенно повысить продуктивность и качество продукции, обеспечив население свежими овощами в течение всего года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Туркестанской области началось строительство крупнейшего тепличного комплекса в РК
19:34, 13 декабря 2024
В Туркестанской области началось строительство крупнейшего тепличного комплекса в РК
В Шымкенте получили первый урожай томатов в тепличном комплексе "Alsera KZ"
15:38, 20 ноября 2025
В Шымкенте получили первый урожай томатов в тепличном комплексе "Alsera KZ"
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
11:53, 25 июля 2025
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: