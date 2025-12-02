В Шымкенте началось строительство крупного тепличного комплекса

В городе Шымкенте официально стартовало строительство очередного крупного тепличного комплекса.

Сегодня аким города Габит Сыздыкбеков совместно с руководством польской компании Fabe-Agro принял участие в церемонии закладки капсулы, посвященной началу реализации проекта стоимостью 137 млн долларов США.

Фото: акимат Шымкента

Проект реализуется в жилом массиве "Мартобе". Общая площадь тепличного комплекса составит 144 гектара. В настоящее время начаты работы по подведению необходимой инфраструктуры и подготовке строительной площадки. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет производиться до 36 тысяч тонн овощной продукции в год, а также создано около тысячи новых рабочих мест.

Во время церемонии аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса Шымкента. По его словам, новый тепличный комплекс значительно укрепит продовольственную безопасность региона и обеспечит местный рынок качественной и доступной продукцией.

Фото: акимат Шымкента

"В Шымкенте начинается реализация еще одного экономически значимого проекта. Ранее вы знаете, что тепличный комплекс турецких инвесторов уже дал первый урожай. Эти два крупных проекта внесут серьезный вклад в развитие сельского хозяйства города и придадут отрасли новый импульс", – отметил Г. Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

Специалисты также уверены, что новый проект значительно усилит аграрный потенциал региона. По словам руководителя городского Управления сельского хозяйства и ветеринарии Талгата Мекамбаева, инвесторы планируют реализовать проект поэтапно в 2025-2028 годах и вывести на рынок продукцию – томаты и огурцы. Следует отметить, что более половины крупных тепличных комплексов Казахстана расположено в Шымкенте.

Фото: акимат Шымкента

Реализация данного инвестиционного проекта внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной стабильности Шымкента, стабилизацию цен и увеличение объемов производства в агропромышленном комплексе. Кроме того, внедрение современных тепличных технологий позволит существенно повысить продуктивность и качество продукции, обеспечив население свежими овощами в течение всего года.