Общество

Сообразили на троих: бывших казахстанских депутатов и чиновника судят из-за жилья для малоимущих

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 03:33 Фото: Zakon.kz
В Актобе перед судом предстали бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела строительства. Всех троих обвиняют в многомиллионной афере с жильем для малоимущих, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. Об этом передает "КТК".

По версии следствия, троица заранее разработала схему и провернула продажу здания, которое фактически непригодно для жилья.

"Общежитие когда-то приобрели всего за восемь млн, причем покупателем была супруга экс-главы маслихата. А затем этот же объект реализовали государству уже как "дом для социально уязвимых слоев населения". Сумма сделки составила 672 млн тенге", – говорится в материалах дела.

Сами экс-депутаты вину отрицают, а экс-чиновник признал ее частично. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.

"Использование счета третьего лица, близкого родственника, являлось способом сокрытия преступного происхождения денег. После получения и обналичивания денежных средств в 2023-2024 годах на имя Кадралина были оформлены недвижимое имущество, автомобиль марки Cadillac Escalade, денежные средства", – рассказал старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Темирлан Ибрагимов.

Ранее в Актюбинской области инспектор службы патрульной полиции приютил у себя дома семью с грудным ребенком из-за непогоды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
