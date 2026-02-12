#Казахстан в сравнении
Общество

В непогоду семья с грудным ребенком переночевала у казахстанского полицейского

Погода в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 06:30 Фото: Zakon.kz
На днях из-за сильной метели и морозов в Актюбинской области инспектор службы патрульной полиции Олжас Талипов приютил у себя дома семью с грудным ребенком, сообщает Zakon.kz.

Дороги были перекрыты, людей разместили в пунктах обогрева, однако там не было всех условий для комфортного пребывания младенца. Об этом передает портал Polisia.kz.

Выяснилось, что семья ребенка направлялась домой в Атыраускую область, но из-за сильной метели и морозов их планы изменились.

"Супруга полицейского и его дочь встретили ночных гостей горячим чаем и обеспечили всем необходимым", – говорится в репортаже "Первого канала "Евразия".

Из-за непогоды школьники Астаны будут учиться онлайн 12 февраля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
