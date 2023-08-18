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Законодательство РК

Экс-судья пошел под суд в Костанае по делу о коррупции

Бывшего судью судят в Костанае по обвинению в коррупции Фото: freepik
Процесс в отношении бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева начался в Костанае. Экс-судью обвиняют в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

По сообщению информагентства "ТоболИнфо", предварительное заседание суда по делу в отношении Аскара Дарбаева состоялось 17 августа. Ровно за год до этого сотрудники КНБ задержали его с поличным при получении взятки в 19 млн тенге. За эти деньги судья планировал вынести положительное решение по делу в отношении предпринимателя Михаила Корнеева.

Вторым подсудимым по делу проходит бизнесмен Елжас Калкаев. По версии следствия, через него Дарбаев вымогал 40 тысяч долларов у потерпевшего, предпринимателя Михаила Корнеева, чье дело он рассматривал перед задержанием. Елжаса Калкаева обвиняют по ст. 368 УК РК ("Посредничество во взяточничестве").

Защита обвиняемого выступила против фото- и видеосъемки процесса. Обвинение на предварительном слушании не огласили. Сам Аскар Дарбаев вину не отрицал, но обратил внимание на нарушения УПК в ходе расследования.

По информации адвокатов, 18 июля прошлого года Михаил Корнеев попросил привлечь к ответственности экс-председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина и экс-судью Костанайского областного суда Игоря Дудина за вымогательство 50 тысяч долларов. Второго судью освободили от должности в июне 2022 года за дисциплинарный проступок, а Анатолий Смолин после скандала ушел на пенсию. После этого Корнеев подал уже второе заявление, на этот раз в отношении Аскара Дарбаева. Якобы Дарбаев через Елжаса Калкаева попросил у предпринимателя 40 тысяч долларов за вынесение решения в его пользу.

Аскар Дарбаев находится под арестом – ходатайство его адвоката об изменении меры пресечения отклонили. Главное судебное разбирательство по делу состоится 31 августа.

Аскар Дарбаев до работы в Костанайском областном суде также был судьей Рудненского городского суда, председателем Сарыкольского районного суда и Костанайского районного суда Костанайской области.

18 августа стало известно, что в Таразе судью подозревают в получении взятки от подсудимой.

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Никита Дробны
Костанай Костанайская область
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