Таинственный благотворитель помог алматинке с редким диагнозом, вяжущей игрушки

Известный на просторах соцсетей благотворитель из Алматы помог девушке, которая несмотря на редкое заболевание, вяжет игрушки, сообщает Zakon.kz.

"Странник в маске" в этот раз обрадовал алматинку по имени Анар. У девушки редкий диагноз – системная склеродермия, у нее поражены легкие, и она нуждается в постоянной реабилитации. Но, несмотря на сложную болезнь, Анарик Комарик вяжет мягкие игрушки.

Благотворитель пришел к алматинке под видом покупателя. Он заказал ей львенка. В беседе девушка рассказала ему о своем заболевании.

"Когда моя мама беременная была, она упала со стремянки. Я думаю, из-за этого я родилась такой. Сколько в больницах лежу, никогда не видела такого же человека, как я. Прохожу платные процедуры, лекарства пью", – сказала Анар.

Мужчина сказал девушке, что за каждой тягостью идет облегчение, и вручил ей несколько конвертов с деньгами на годовую аренду жилья, а также на лечение. Анар обняла благотворителя и искренне поблагодарила его за добро.

Ранее "Странник в маске" дал интервью Zakon.kz. Мужчина признался, что его зовут Абдуллах, он бизнесмен, у него четверо детей. Он безвозмездно отдает часть дохода семейной компании. Его цель: вдохновлять общество на благие свершения.