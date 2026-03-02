#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Коллектив АО "Аралтуз" поддерживает новую Конституцию

Новая Конституция, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 17:53 Фото: АО "Аралтұз"
Коллектив АО "Аралтуз", одного из старейших промышленных предприятий страны с вековой историей и более чем тысячей сотрудников, заявил о поддержке новой Конституции.

Заместитель директора завода по общим вопросам Ғани Сисекешов отметил, что будущее и развитие государства являются общей ценностью для всех граждан.

"Наша социально ответственная компания с вековой историей многие годы трудится в Аральском регионе. Мы понимаем, что будущее страны зависит от ответственности каждого из нас. Участие в референдуме – это не просто формальность, а проявление гражданской зрелости и ответственности. Это вклад в стабильность и процветание Казахстана. Справедливый Казахстан – это запрос общества и наше общее будущее. Мы поддерживаем новую Конституцию", – подчеркнул он.

Заместитель директора завода Бержан Рысмамбетов напомнил, что за сто лет своего существования "Аралтуз" вместе со страной прошел разные этапы развития – от сложных периодов до уверенного роста. По его словам, основой устойчивости предприятия всегда оставались верховенство закона, порядок и общая ответственность за будущее.

"Сегодня мы поддерживаем республиканский референдум. Конституция – это прочный фундамент государства, гарантия прав и свобод каждого гражданина. Это основа справедливого общества и устойчивого развития", – отметил Бержан Рысмамбетов.

Старший инженер службы охраны труда и промышленной безопасности завода Гаухар Рысмаханова подчеркнула, что предстоящий референдум является значимым событием в истории страны.

"Мы, коллектив "Аралтуз", считаем республиканский референдум, который состоится 15 марта, историческим выбором каждого гражданина и важным этапом, напрямую влияющим на судьбу страны", – сказала она.

Айсулу Омарова
