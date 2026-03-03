#Референдум-2026
Общество

Референдум 15 марта: как проголосовать на другом участке

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
При голосовании на референдуме в Казахстане граждане могут воспользоваться открепительным удостоверением, которое является официальным документом и позволяет проголосовать не по месту постоянной регистрации, а на любом другом удобном избирательном участке.

Как перередает официальный сайт акимата, в связи с проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции, назначенного на 15 марта 2026 года, действуют следующие правила получения открепительного удостоверения:

сроки выдачи: С 27 февраля до 18:00 часов 14 марта 2026 года включительно.

Где получить: в участковой комиссии (УИК) по месту постоянной регистрации. Необходимые документы: необходимо личное присутствие с удостоверением личности (можно использовать электронную версию в приложении eGov Mobile) и подача письменного заявления. Через представителя: можно получить по доверенности, при этом нотариальное заверение такой доверенности не требуется.

Важно учитывать ограничения и правила: в пределах одного города: открепительное удостоверение не выдается гражданам, которые хотят проголосовать на другом участке внутри того же населенного пункта.

Потеря документа: удостоверение не восстанавливается, дубликаты не выдаются.

Как проголосовать: в день голосования на выбранном участке нужно предъявить само удостоверение и оригинал (или электронный вариант) документа, удостоверяющего личность. Вас включат в список на месте.

Срок действия: документ одноразовый и изымается комиссией после голосования.

Выдача удостоверений прекращается ровно в 18:00 местного времени за день до начала голосования.

Айсулу Омарова
