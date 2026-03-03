Референдум 15 марта: как проголосовать на другом участке
Как перередает официальный сайт акимата, в связи с проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции, назначенного на 15 марта 2026 года, действуют следующие правила получения открепительного удостоверения:
сроки выдачи: С 27 февраля до 18:00 часов 14 марта 2026 года включительно.
Где получить: в участковой комиссии (УИК) по месту постоянной регистрации. Необходимые документы: необходимо личное присутствие с удостоверением личности (можно использовать электронную версию в приложении eGov Mobile) и подача письменного заявления. Через представителя: можно получить по доверенности, при этом нотариальное заверение такой доверенности не требуется.
Важно учитывать ограничения и правила: в пределах одного города: открепительное удостоверение не выдается гражданам, которые хотят проголосовать на другом участке внутри того же населенного пункта.
Потеря документа: удостоверение не восстанавливается, дубликаты не выдаются.
Как проголосовать: в день голосования на выбранном участке нужно предъявить само удостоверение и оригинал (или электронный вариант) документа, удостоверяющего личность. Вас включат в список на месте.
Срок действия: документ одноразовый и изымается комиссией после голосования.
Выдача удостоверений прекращается ровно в 18:00 местного времени за день до начала голосования.